BERLANGSUNG Tak Live SCTV! Link Nonton TV Online Man United vs Watford di Liga Inggris, Ronaldo Main

Laga Manchester United vs Watford di jadwal Siaran Langsung Liga Inggris dan tayang via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan bukan via Live Streaming SCTV.

Man United tengah menunjukkan tren bagus di Liga Inggris 2021/2022, usai memetik kemenangan atas Brighton dan Leeds United.

Tak hanya itu, The Red Devils juga dinilai sukses menahan imbang Atletico Madrid dalam laga away di Stadion Wanda Metropolitano, pada leg pertama 16 besar Liga Champion (UCL).

Untuk peta persaingan Liga Inggris musim ini, Manchester United kini duduk di tangga ke-4 klasemen EPL, dengan bekal 46 poin.

Setan Merah unggul 1 poin atas Arsenal di peringkat 5. Di sisi lain, Watford masih berjuang untuk keluar dari zona degradasi.

Sejatinya Manchester United masih kerap menunjukkan inkonsistensi permainan. Hal itu juga terlihat saat mereka bermain imbang 1-1 kontra Atletico di ajang UCL.

The Red Devils sempat bermain buruk pada babak pertama, lantas tampil lebih baik pada babak kedua.