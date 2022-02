Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris SCTV & Mola Ada Man United vs Watford, Everton vs Man City

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris atau English Premier League ( EPL ) di akhir pekan ini dipanaskan sejumlah pertandingan menarik. Ada Man United vs Watford, Everton vs Man City, Chelsea vs Leicester City dan Liverpool tidak bertanding.

Jadwal Liga Inggris pekan 27 mulai berlangsung Sabtu (26/2/2022) hingga Minggu (27/2/2022) via Siaran langsung SCTV yakni Manchester United vs Watford dan Everton vs Manchester City dan Live Streaming Mola TV semua laga.

Liverpoool dan Arsenal baru saja bertanding di laga tunda. Sehingga Jadwal liga Inggris Pekan 27 hanya mempertandingkan Man United vs Watford, Leeds vs Tottenham, Everton vs Man City dan lainya.

Seperti biasa akan ada dua laga Liga Inggris Premier League yang Siaran Langsung SCTV setiap pekannya dan Live Streaming TV Online Mola TV disemua laga.

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini, Man United vs Watford, Everton vs Man City, Liverpool ?

Baca juga: Ternyata Ini Penyebab Lukaku Gacor di Liga Italia, Melempem di Liga Inggris

Everton merosot ke hanya satu kemenangan dalam delapan terakhir mereka ketika mereka kalah 2-0 dari Southampton akhir pekan lalu dalam pertandingan yang mereka kalahkan dengan nyaman.

Hasil tersebut membuat mereka turun ke peringkat 16 dan hanya dua poin di atas Burnley di urutan ke-18. Mereka sekarang menghadapi masa sulit dengan tiga tim berikutnya melawan delapan tim teratas.

Mereka perlu terlihat lebih tajam menjelang jeda karena mereka tertinggal di empat dari enam pertandingan terakhir mereka.

Di Goodison Park markas Everton, Man City akan mencari untuk bangkit kembali dari kekecewaan akhir pekan lalu ketika mereka menderita kekalahan 3-2 dari Tottenham.

Hasil tersebut membuat City kini hanya unggul tiga poin dari Liverpool dengan jumlah pertandingan tersisa yang sama.

Bagian biru Manchester masih memiliki pertandingan dengan Man United dan Liverpool tersisa untuk dimainkan.