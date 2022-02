Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Malam Ini Tak Live RCTI, Empoli vs Juventus

Jadwal Liga Italia Pekan Ini via Live Streaming Bein Sports & Siaran Langsung RCTI malam ini Empoli vs Juventus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia 2021/2022 giornata (pekan) 27 digelar pada Sabtu (26/2/2022) hingga Senin (28/2) dan tayang via Live Streaming Bein Sports dan Siaran Langsung RCTI. Ada AC Milan vs Udinese, Genoa vs Inter Milan dan Empoli vs Juventus.

Siaran Langsung Liga Italia pekan ini akan menjadi pertarungan di papan Klasemen Liga Italia antara duo Milan yakni AC Milan dan Inter Milan.

Duel AC Milan vs Udinese digelar di Stadion San Siro. Sedangkan laga Genoa vs Inter Milan di Jadwal Liga Italia berlangsung di Stadion Comunale Luigi Ferraris. Semua laga bisa ditonton via Live Streaming Bein Sports, namun hanya dua laga saja yang tayang via Siaran Langsung RCTI.

Persaingan ketat dalam perebutan gelar scudetto musim ini terjadi di antara AC Milan dan Inter Milan.

Dua tim bertetangga itu selama ini bergantian memimpin klasemen hingga terjadi saling geser dari posisi pertama.

Milan untuk sementara memang sedang berada di puncak Liga Italia 2021/2022 dengan perolehan 56 poin. Akan tetapi, I Rossoneri sudah bertanding dalam 26 laga.

Sedangkan Inter duduk sebagai runner-up via 54 angka. I Nerazzurri masih menyisakan 1 partai tunda lantaran baru bermain dalam 25 laga.

Artinya, dengan hanya tertinggal 2 poin saja, tim besutan Simone Inzaghi itu berpotensi mengusung sang rival andai mampu memaksimalkan seluruh partai tersisa.

Berbicara usai pasukannya tumbang 0-2 di tangan Sassuolo pekan lalu, Inzaghi pun menegaskan agar anak asuhnya mampu memperbaiki performa jika ingin tetap mengincar gelar juara.

"Kami perlu tampil lebih baik saat bertahan karena kami tahu bahaya yang bisa ditimbulkan Sassuolo. Jika kami ingin memenangkan scudetto, kami tidak bisa bermain seperti yang kami lakukan," tutur Simone Inzaghi, dikutip laman resmi klub.