LINK Live Streaming PSG vs Saint-Etienne Liga Prancis di RCTI+ Messi, Neymar & Mbappe Main

Pemain depan Paris Saint-Germain asal Brasil Neymar, pemain depan Paris Saint-Germain dari Prancis Kylian Mbappe dan pemain depan Paris Saint-Germain dari Argentina Lionel Messi berdiri sebelum pertandingan sepak bola L1 Prancis antara Paris-Saint Germain (PSG) dan FC Nantes di Stadion The Parc des Princes di Paris pada 20 November 2021. FRANCK FIFE / AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming PSG vs Saint-Etienne di Liga Prancis 2021-2022, Minggu (27/2/2021) via Live Streaming Bein Sports dan live streaming RCTI plus.

Siaran Langsung Liga Prancis antara Paris Saint-Germain vs Saint-Etienne via Live Streaming TV Online Bein Sports dan RCTI Plus mulai jam 03.00 WIB.

Link Live Streaming PSG vs Saint-Etienne bisa diakses via Live Streaming RCTI Plus juga via Live Streaming Bein Sports. Cek Prediksi Susunan Pemain di Jadwal Liga Prancis di artikel ini.

Duel Paris Saint-Germain vs Saint-Etienne di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan RCTI Plus.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain PSG vs Saint-Etienne di Jadwal Liga Prancis Live RCTI +, Messi & Mbappe Duet

Baca juga: Prediksi Juara Liga Champions, Kans Manchester City Kalahkan Manchester United, Liverpool Hingga PSG

Paris Saint-Germain akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan ketika mereka menghadapi Saint-Etienne di Parc des Princes pada hari Sabtu.

Setelah kekalahan mengejutkan 3-1 di tangan Nantes, Paris Saint-Etienne akan berada di bawah tekanan untuk tampil saat menjamu Saint-Etienne.

Mengingat bahwa Les Parisiens memiliki keunggulan 13 poin yang praktis tak tergoyahkan di puncak klasemen Ligue 1, sulit membayangkan mereka tergelincir dan sekali lagi kehilangan gelar liga.

Namun, hasil positif akhir pekan ini masih bisa menjadi penting karena pasukan Mauricio Pochettino bertujuan untuk membangun momentum kemenangan menjelang dua pertandingan penting melawan OGC Nice dan Real Madrid, di leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA.

Dengan hanya mengumpulkan 22 poin, Saint-Etienne telah menjadi salah satu tim yang paling mengecewakan di Ligue 1 musim ini.

Mereka benar-benar terlibat dalam memo degradasi, terutama dengan Troyes dan Lorient bernapas di leher mereka.