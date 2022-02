LINK Live Streaming Rayo Vallecano vs Real Madrid di Liga Spanyol Malam Ini Benzema-Vinicius Main

BURAK AKBULUT / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol Rayo Vallecano vs Real Madrid malam ini via Live Streaming Bein Sports 1. Cek Prediksi susunan pemain, kondisi peman dan head to head. Karim Benzema dan Vinicius Junior main.

Jadwal Liga Spanyol antara Rayo Vallecano vs Real Madrid via Live Streaming TV Online Bein Sports mulai pukul 00.00 WIB.

Prediksi susunan pemain, head to head dan Live Streaming Rayo Vallecano vs Real Madrid disediakan setelah artikel ini. Nonton onlone via Live Streaming Bein Sports 1.

Duel Rayo Vallecano vs Real Madrid di Jadwal Liga Spanyol di gelar di Campo de Futbol de Vallecas dan bisa diakses Live Streaming TV Online Bein Sports.

Real Madrid akan berusaha untuk memperbesar keunggulan mereka di puncak klasemen La Liga ketika mereka berhadapan dengan Rayo Vallecano.

Real Madrid akan memulai perjalanan singkat ke Estadio de Vallecas akhir pekan ini saat mereka bersiap untuk menghadapi rival lokal Rayo Vallecano pada Matchday 26 Liga Spanyol 2021-2022.

Real Madrid dengan nyaman berada di puncak klasemen, setelah membuka keunggulan enam poin atas Sevilla yang berada di posisi kedua.

Namun, penampilan terakhir mereka tidak terlalu bagus, dengan tim asuhan Carlo Ancelotti hanya meraih dua kemenangan dalam enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Tapi mereka berhasil mengamankan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Deportivo Alaves terakhir kali dan akan berharap untuk membangun itu pada hari Sabtu.

Rayo Vallecano menemukan diri mereka dalam kenyamanan papan tengah, duduk di tempat ke-11 dengan 31 poin dari 24 pertandingan – unggul sebelas poin dari zona degradasi.