LIVE Streaming TV Online Everton vs Man City di Liga Inggris Jam 00.30 WIB, Tak Siaran Langsung SCTV

Everton dan Manchester City sama-sama mengalami kekalahan di pekan 26 Liga Inggris. Karenanya, kedua tim akan berupaya bangkit dalam pertandingan kali ini, terutama bagi The Citizens yang berusaha mempertahankan gelar juara.

Saat ini Manchester City masih memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2021/2022 dengan mengumpulkan 63 poin. Mereka unggul 6 poin dari Liverpool di posisi kedua yang memiliki 1 pertandingan lebih banyak.

Sementara Everton di lain pihak sedang berjuang untuk menjauh dari zona degradasi. The Toffees saat ini berada di peringkat 16 dengan 22 poin dan hanya unggul 2 poin dari Burnley di zona merah.

Dikutip dari situs web resmi klub, Pelatih Everton, Frank Lampard, menyebut timnya memiliki kualitas untuk mengimbangi Manchester City. Hanya saja, pemain-pemainnya sedang dalam kondisi kepercayaan diri yang turun, sehingga upaya tersebut akan sulit.

Karenanya, faktor tuan rumah diharapkan Frank Lampard bisa membantu Everton untuk membuat kejutan saat menghadapi Manchester City, terutama kehadiran para suporter yang memberi dukungan penuh kepada Jordan Pickford dan rekan-rekan.

"Kami menghadapi Manchester City yang merupakan tim terbaik di liga. Namun, kami akan bermain di Goodison Park, dan harus membuat suporter senang dengan permainan yang kami tunjukkan sehingga memberi dukungan penuh," kata Frank Lampard.