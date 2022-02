Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini Live Indosiar Arema FC vs Persik, Persija vs Persib Lusa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Siaran Langsung Liga 1 yang akan kembali bergulir mulai Minggu (27/2/2022) hingga Selasa (1/3) via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar. Di buka Persiraja vs Barito Putera dan Arema FC vs Persik lalu ada Madura United Vs Persebaya ditutup bigmatch Persija Vs Persib.

Jadwal Liga 1 Pekan 28 ini tidak semuanya tayang via Siaran Langsung Indosiar. Beberapa laga tim besar ditayangkan di TV nasional itu seperti Arema FC Vs Persik lalu ada Madura United Vs Persebaya dan bigmatch Persija Vs Persib.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 dan lainnya tayang via Indosiar, Live Streaming TV Online Indosiar dan Ochannel dan via Live Streaming Vidio. Arema FC Vs Persik, Madura United Vs Persebaya dan Persija Vs Persib Siaran Langsung Indosiar, PSIS vs Persikabo Live Streaming Vidio.com dan Bhayangkara FC vs Persita Live Ochannel.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 selengkapnya setelah ada di artikel ini.

Laga klasik dan big match Liga Indonesia antara Persija Jakarta vs Persib Bandung akan pada laga pamungkas seri 4 di Bali.

Pertandingan Persija vs Persib dalam pekan 27 Liga 1 2021-2022 akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali Selasa, 3 Maret 2022.

Persib dan Persija punya riwayat rivalitas yang cukup sengit di kancah sepak bola tanah air.

Apalagi bagi Persib yang pada putaran pertama Liga 1 2021-2022 dikandaskan Macan Kemayoran dengan sebiji gol dari Marko Simic.

Pasukan Robert Alberts pasti akan berusaha membalaskan kekalahan menyakitkan pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, 20 November 2021 lalu.

Dalam sesi konferensi pers sesuai laga Barito Putera vs Persija, asisten pelatih Macan Kemayoran, Ferdiansyah menyinggung laga Persija kedepan.