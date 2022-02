LIVE Indosiar! Line Up & Link Nonton TV Online Arema vs Persik di Liga 1 Malam Ini, Fortes Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Arema vs Persik di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Indosiar. Carlos Fortes main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Arema vs Persik di Liga 1 via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Jumat (25/2/2022). Carlos Fortes dan Youssef Ezzejjari main.

Persik Kediri bakal memberikan ancaman tersendiri bagi Arema. Skuad Macan Putih sedang dalam performa terbaik jelang meladeni tim Singo Edan.

Persik hanya sekali dalam 8 laga terakhir Liga 1 dan menempatkan mereka di urutan ke-10 klasemen dengan 33 poin.

Sedangkan Arema FC justru baru saja terluka usai kalah 0-1 dalam duel penuh gengsi kontra Persebaya Surabaya pada Rabu (23/2).

Torehan negatif tersebut sekaligus mengakhiri rekor 23 laga tidak terkalahkan milik Singo Edan.

Kendati saat ini Arema (55 poin) tergusur oleh Bali United (57 poin) dari peringkat pertama, tim asal Malang tersebut berpeluang kembali menempati puncak klasemen jika mampu memenangkan Derby Jatim berikutnya melawan Persik.

Arema harus berbenah usai gagal mengamankan poin pada laga sebelumnya.

Menilik posisi saat ini, pasukan arahan Eduardo Almeida turun ke peringkat 2 dengan 55 poin atau tertinggal 2 angka di belakang Bali United.