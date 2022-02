Siaran Langsung Liga Spanyol Malam Ini & Live Streaming Barcelona vs Bilbao Aubameyang Onfire

ANDER GILLENEA / AFP

Jadwal Liga Spanyol Live Streaming Barcelona vs Bilbao malam ini via Live Streaming Bein Sports 1. Cek Prediksi susunan pemain, kondisi peman dan head to head.. Gelandang Barcelona Barcelona Andre Gomes (kanan) bersaing dengan bek Athletic Bilbao Spanyol Unai Nunez selama pertandingan sepak bola liga Spanyol Athletic Club Bilbao vs FC Barcelona di stadion San Mames di Bilbao pada 28 Oktober 2017. ANDER GILLENEA / AFP