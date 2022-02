 Ditaksir Puluhan Juta Rupiah,  Scarf Cantik La Sabelle Ini Berlapis Emas Murni

BANJARMASINBPOST, BANJARMASIN - Seperti tidak pernah kehabisan ide, brand hijab lokal La Sabelle kembali membuat publik terpukau dengan menghadirkan scarf berlapiskan emas murni.

Ditaksir dengan harga puluhan juta rupiah, ternyata scarf emas ini bukan scarf emas biasa.

Diberi nama “The Golden Scarf”, scarf ini tidak hanya memiliki nilai yang tinggi karena lapisan emas yang terdapat padascarfnya, tetapi juga karena pesan moral yang tersirat pada setiap garis motifnya.

Golden Scarf berukuran 115x115cm ini, secara khusus direspon ulang oleh Prajna Dewantara, seorang pelukis asal Bali yang terkenal akan karya-karyanya yang hampir selaludidominasi oleh pesan moral tentang arti penting kemerdekaan seorang perempuan.

Baca juga: Jilbab Elegan Rancangan Desainer Muliani Alif Lakoreasa Terinspirasi Keindahan Laut

Baca juga: Brand Lokal Asal Banjarmasin La Sabelle Wakili Indonesia di Paris Fashion Week 2022

Baca juga: La Sabelle Sumbangkan Donasi untuk Bantu Pemulihan Kota Banjarmasin Pasca Banjir Bandang

Olehsebab itu, pada Golden Scarf ini, warna emas dipilih karena memiliki arti warna Ilahi atauwarna suci yang di rasa sangat pantas untuk merepresentasikan sosok seorang perempuan.

“Bagi saya, seni lukis itu merupakan media advokasi untuk saya bisa menyampaikan aspirasi pribadi mengenai isu-isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti, kemanusiaan mengenai perempuan. Itulah juga menjadi alasan kenapa pada Golden Scarf ini saya secara personal memilih warna emas untuk merespon ulang scarf dari La Sabelle karena menurut saya warna emas adalah warna Ilahi.” Jelas Prajna.

Tidak hanya itu, Golden Scarf yang hanya berjumlah satu buah ini, sekarang masih dalamproses lelang dan akan berakhir di tanggal 28 Februari 2022.

Nantinya, 100% hasil dari pelelangan akan diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh yang padasaat ini sedang dalam proses pembangunan rumah aman bagi para perempuan korban pelecehan dan kekerasan seksual.

“Perempuan selalu menjadi inspirasi hampir di setiap karya La Sabelle. Di awal tahun ini, kita pun memutuskan untuk melakukan kegiatan CSR dengan menciptakan karya scarf emasberkolaborasi dengan artisan pilihan kita, yaitu Kak Prajna. Di mana semua hasilnya nanti akan La Sabelle berikan untuk membantu proses pembangunan rumah aman di LBH Banda Aceh.” Tutur Melisa Etna Tiara selaku President Director dari La Sabelle.

Sudah memasuki satu minggu setelah hari pertama lelang, nominal tertinggi pun sekarangsudah menyentuh angka Rp 30 juta.

Bidder tertinggi yang ternyata merupakan seorangpengacara ini mengatakan bahwa nominal tersebut secara sadar beliau berikan untuk mensupport pembangunan rumah aman di LBH Banda Aceh.

Baca juga: Peresmian Gerai Baru La Sabelle di Banjarmasin, Indah Nada Puspita Hadir Sebagai Secret Guest Star

“What a beautiful scarf!! To support a good cause.. Bismillah.. I am in for Rp. 30.000.000, @lasabelleofficial @prajna.dewantara @lbh.bandaaceh #GoldenScarf #LaSabelle” Tulis akun @wmarieta_ pada kolom komentar La Sabelle.

Saat ini, the Golden Scarf sedang berada di Banjarmasin tepatnya di gerai terbaru La Sabelledi Duta Mall 2, lantai 3. Kehadiran Golden Scarf di gerai terbaru La Sabelle ini menjadidaya tarik tersendiri bagi pada pengunjung La Sabelle yang melihatnya. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)