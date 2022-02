Jadwal Liga 1 Besok Persela vs Bali United Hingga El Classico Persija vs Persib Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 pekan ke-28 dan tayang via Live Streaming Indosiar dan Siaran Langsung Indosiar mulai, Selasa (1/3/2022) besok. Ada Bhayangkara vs Persita, Persela vs Bali United, PSS vs PSM dan El Classico Indonesia, Persija vs Persib.

Beberapa pertandingan menarik akan tersaji di Liga 1 2021-2022 pekan ke-28 kali ini. Sedangkan laga Persija Jakarta vs Persib Bandung jadi penutup pekan 28 dan bisa diakses via Live Streaming TV Online Indosiar dan OChannel dan Live Streaming vidio.com.

Siaran langsung di jadwal Liga 1 Pekan ke-28 akan dibuka dengan pertandingan antara Bhayangkara vs Persita Siaran langsung Ochannel lalu Persela vs Bali United via Siaran langsung Indosiar dan PSS vs PSM Live Streaming Vidio.com terakhir Persija vs Persib juga Live Indosiar.



Klasemen Liga 1 2022 terbaru dikuasai oleh Bali United yang menempati posisi puncak, tetapi hanya terpaut 2 angka dari Arema FC di peringkat kedua dan Persib bandung diperingkat 3. Cek Jadwal liga 1 dan klasemen Liga 1 setelah artikel ii.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Madura United vs Persebaya di Liga 1 Live Indosiar, Taisei Marukawa Main

Baca juga: LIVE Streaming TV Online Madura United vs Persebaya Liga 1 Jam 20.30 WIB, Siaran Langsung Indosiar

Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (1/3/2022) esok.

Pertandingan tersebut dihelat pada pekan ke-28 Liga 1 2021-2022.

Bagi pecinta sepak bola tanah air, duel Persija vs Persib selalu dinantikan.

Hal itu karena kerasnya rivalitas kedua tim tersebut.

Lantas bagaimanakah persiapan dari sosok mantan orang dalam Maung Bandung yang kini berad di kubu Macan Kemayoran.

Pemain yang dimaksud itu ialah Maman Abdurrahman.

Sebelum memperkuat Persija Jakarta, Maman memiliki kenangan manis bersama Persib Bandung.