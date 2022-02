Jadwal Liga Champions Leg 2 Live SCTV Ada Liverpool vs Inter Milan & Real Madrid vs PSG

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Champions Leg 2 babak 16 via Siaran Langsung SCTV yang digelar mulai Rabu (9/3/2022) dan Kamis (10/3) pekan depan. Ada Bayern Munchen vs Salzburg, Liverpool vs Inter Milan dan Manchester City vs Sporting dan Real Madrid vs PSG.

Liga Champions 2021-2022 Leg 2 babak 16 besar rencananya Live SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com mulai dari Bayern Munchen vs Salzburg, Liverpool vs Inter Milan dan Manchester City vs Sporting dan Real Madrid vs PSG

Dua laga bigmatch tim bertabur bintang terjadi pada laga Liverpool vs Inter Milan serta Real Madrid vs PSG namun hingga kini belum diketahui laga mana saja akan Siaran Langsung SCTV.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions babak 16 besar lainnya lain setelahnya seperti Manchester United vs Atletico Madrid dan Juventus vs Villarreal dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV).

Walau sudah mengantongi modal 2-0 atas Inter Milan di markas lawan namun Liverpool tetap akan waspada terhadap Inter Milan di leg 2.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp memperingatkan para pemain Liverpool terhadap ancaman Inter Milan meski ungggul di Giuseppe Meazza pada leg 1 babak 16 besar Liga Champions, Rabu (16/2) malam waktu setempat.

Gol dari Roberto Firmino dan Mohamed Salah di babak kedua memastikan kemenangan 2-0 Liverpool saat bertandang ke markas Inter.

Kemenangan itu membuat The Reds difavoritkan untuk lolos ke babak perempat final.

Namun Klopp enggan terbuai dengan hasil leg pertama.

Pelatih 54 tahun itu mengatakan ancaman Inter masih berbahaya bagi Liverpool di leg kedua Liga Champions yang akan digelar 8 Maret mendatang.