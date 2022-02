Tim Taekwondo Sultan Adam Raih Tiga Medali Emas di Gubernur Kaltim Cup Open Tournament

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Taekwondoin dari dojang Sultan Adam sukses meraih prestasi membanggakan di ajang Gubernur Kaltim Cup Open Tournament di Balikpapan, 24 hingga 27 Februari 2022.

Tim yang diperkuat para atlet taekwondo berbakat Banjarmasin ini berhasil meraih 3 medali emas, sehingga menghuni peringkat 9 dari 57 tim yang berpartisipasi.

Manajer tim taekwondo Sultan Adam Banjarmasin, Dewa Novan, mengutarakan, timnya menurunkan 14 atlet di ajang se Kalimantan tersebut.

"Alhamdulillah, kami berhasil meraih medali emas di kategori putri yakni kelas prestasi under 44 kilogram atas nama Raina, under 47 kilogram atas nama Tasya dan under 55 kilogram atas nama Anya," ucapnya pada Senin (28/2/2022).

Selain itu, kebanggaan juga diraih tim Sultan Adam di kelas festival dengan dua medali emas, lima perak dan satu perunggu.

Masih kata Dewa Novan, keberhasilan timnya di ajang ini akan menjadi bekal untuk menghadapi ajang berikutnya.

"Dalam waktu dekat nanti ada kejuaraan Maverik dan UIN. Selain itu, Kalteng juga mengundang kami untuk mengikuti event. Semoga tim unit Sultan Adam Banjarmasin bisa meraih hasil yang bagus," harapnya.

Selain tim Sultan Adam, dua tim Kalsel lainnya, yakni tim taekwondo Kabupaten Tabalong dan Amuntai Taekwondo Center turut berpartisipasi di Gubernur Kaltim Cup Opn Tournament 2022.

Kedua tim asal Banua Anam tersebut finish berurutan di peringkat 29 dan 30.

Ketua Taekwondo Indonesia Provinsi Kalsel, H Bambang Supriadi melalui Sekretaris Umum, Hendry Danu turut mengapresiasi hasil yang diraih tim-tim Kalsel di kejuaraan tersebut.

"Semoga taekwondo Kalsel terus berprestasi hingga ke tingkat nasional maupun internasional," ucapnya.

Selain itu, Hendry berharap pemerintah membantu dana operasi di setiap pertandingan.

"Tim Kalsel yang berlaga di Kejuaraan Kaltim menggunakan dana pribadi, semoga pemerintah dapat membantu berupa dana maupun fasilitas untuk mendukung taekwondo banua berprestasi," pungkasnya.

Peringkat tim Kalsel di Gubernur Kaltim Cup Open Tournament 2022:

Peringkat 9 : Sultan Adam meraih 3 medali emas

Peringkat 29 : Kabupaten Tabalong meraih 1 medali perak, 1 perunggu

Peringkat 30 : Amuntai Taekwondo Center meraih 1 medali perak

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)