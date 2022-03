Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ada Derbi Man City Vs Man United, Liverpool vs West Ham, Chelsea?

Jadwal Liga Inggris atau English Premier League ( EPL ) pekan 28 di akhir pekan ini dipanaskan sejumlah pertandingan menarik. Ada Burnley Vs Chelsea, Liverpool Vs West Ham dan Debi panas Man City Vs Man United

dan lainya.

Liga Inggris 2021-2022 mulai berlangsung Sabtu (5/3/2022) hingga Selasa (8/2/2022) via Siaran langsung SCTV. Belum diketahui laga mana yang siaran yang pasti semua laga Live Streaming Mola TV termasuk bigmatch Manchester City vs Manchester United.

Laga Pekan 28 Burnley Vs Chelsea digelar Sabtu malam sedang Liverpool vs West Ham dan Man City vs Man United

dan lainya dilanjjutkan Minggu dinihari dan malam.

Seperti biasa hanya akan ada dua laga Liga Inggris Premier League yang Siaran Langsung SCTV setiap pekannya dan Live Streaming TV Online Mola TV disemua laga termasuk Manchester City vs Manchester United.

Sebuah cerita baru akan terungkap untuk derby Manchester blockbuster saat Manchester City akan menjamu Manchester United dalam pertandingan EPL yang menarik pada hari Minggu, 6 Maret.

Para pemain City dengan cepat mendapatkan kembali performa mereka dalam pertandingan melawan Everton setelah menghadapi kekalahan yang mengejutkan ke Tottenham Hotspur.

Mereka pasti akan berusaha untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di puncak tabel poin.

Pertandingan terakhir untuk Manchester United pasti membuat mereka frustrasi karena mereka tidak bisa mencetak satu gol pun melawan tim berperingkat lebih rendah, Watford.

Setan Merah memiliki waktu seminggu penuh untuk mempersiapkan pertandingan besar melawan musuh bebuyutan mereka.

Pernyataan gelandang Manchester United Bruno Fernandes setelah pertandingan terakhir menyoroti pentingnya permainan City bagi The Reds.