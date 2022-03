Jadwal Piala FA Live RCTI Ada Peterborough vs Man City, Luton vs Chelsea, Liverpool vs Norwich

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Piala FA 2022 (FA Cup) babak 16 besar Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports. Ada Peterborough vs Man City, Luton vs Chelsea, Liverpool vs Norwich dan lainnya.

Siaran Langsung Piala FA babak perempatfinal mulai malam ini Selasa (2/3/2022), beberapa pertandingan pilihan akan tayang Live RCTI dan Live Streaming Bein Sports.

Rencananaya laga Peterborough vs Man City dan Luton vs Chelsea di Piala FA tayang via Siaran langsung RCTI atau Live Streaming RCTI sementara laga lain Live Streaming TV Online Bein Sports.

Klub-klub besar Liga Inggris Premier League semua akan tampil kecuali Manchester United di Piala FA babak 16 besar ini.

Sepak bola domestik berlanjut di Inggris minggu ini dan akan melihat Peterborough United menjamu Manchester City di Stadion Weston Homes pada hari Selasa di putaran kelima Piala FA.

Peterborough United mengalahkan tim Liga Dua Bristol Rovers 2-1 dalam pertandingan piala pertama mereka.

Mereka kemudian meraih kemenangan 2-0 atas Queens Park Rangers di babak berikutnya melalui gol dari Joe Ward dan Ricky Jade-Jones.

Tuan rumah sedang dalam performa buruk di liga dan duduk di posisi terbawah di Championship.

Mereka telah ditarik melawan tim terkuat di negara ini dan akan berusaha untuk membuat akun yang baik dari diri mereka sendiri pada hari Selasa.

Manchester City mengalahkan Swindon Town 4-1 dalam pertandingan piala pertama mereka sebelum mengalahkan pemimpin Championship Fulham dengan skor yang sama di babak berikutnya.