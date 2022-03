Jadwal Siaran Langsung Coppa Italia di TVRI AC Milan vs Inter Milan Malam Ini, Juventus Esok

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Jadwal Siaran Langsung Coppa Italia babak Semifinal Selasa (1/3/2022) dan Rabu (2/3) ada laga Derby Milan antara AC Milan vs Inter Milan dan Juventus vs Fiorentina tayang via Siaran Langsung TVRI.

Keempat semifinalis di jadwal Coppa Italia musim ini, Juventus selaku juara bertahan merupakan tim tersukses di kompetisi ini dengan total 14 tropi. Berikutnya ada Inter Milan (7 gelar), Fiorentina (6 gelar) dan AC Milan (5 gelar).

Setelag Leg 1, Leg 2 AC Milan vs Inter Milan dan Juventus vs Fiorentina bakal digelar 20-21 April 2022 tayang via Siaran Langsung TVRI.

Duel Derby Milan di Jadwal Coppa Italia babak Semifinal antara AC Milan vs Inter Milan dan tayang via Siaran Langsung TVRI tentu jadi sorotan selain laga Juventus vs Fiorentina. Pasalnya duo Milan sedang dalam upaya mengejar title scudetto.

Juventus tampak jadi yang paling tangguh dalam catatan terbaru, 6 kali melenggang ke final dalam 7 edisi terakhir, 5 di antaranya berbuah juara.

Sementara itu, tim lain sudah lama paceklik gelar. Inter Milan terakhir juara Coppa pada 2011, sementara AC Milan tahun 2003 dan Fiorentina 2001.

Inter Milan dan AC Milan sama-sama meraih hasil imbang di Serie A jelang laga derby di semifinal Coppa Italia. Nerazzurri ditahan 0-0 oleh Genoa, tim zona degradasi. Adapun Rossonerri imbang 1-1 kontra Udinese yang juga tim papan bawah.

Akibat catatan minor tersebut, kedua kubu turun peringkat di klasemen Liga Italia.

AC Milan yang semula memuncaki klasemen kini tergusur ke pos runner-up dan Inter juga turun ke peringkat 3. Keduanya disalip Napoli yang ikut meramaikan perebutan Scudetto.

Dengan waktu yang sudah mendekati akhir musim kompetisi, perburuan gelar kian ketat. AC Milan kini tinggal berfokus di Serie A dan Coppa Italia.