Mengadang Efek Rusia vs Ukraina

BANJARMASINPOST.CO.ID - KONFLIK Rusia dan Ukraina menjadi perhatian dunia. Serangan yang dilancarkan Rusia ke Ukraina membuat kekhawatiran muncul terkait dampak dari peristiwa yang dimulai 24 Februari 2022 itu.

Memang, efek dari konflik Rusia dan Ukraina belum begitu terasa kini.

Namun, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI Andi Widjajanto mengatakan dampak dari konflik Rusia dan Ukraina akan terjadi kemungkinan pada akhir Maret 2022.

Melihat potensi yang dimiliki Rusia dan Ukraina serta kebutuhan masyarakat dunia akan produk-produk Rusia dan Ukraina, ada dua potensi krisis yang perlu menjadi perhatian dunia.

Pertama, krisis harga minyak dan gas sebagai akibat penetapan sanksi ekonomi bagi Rusia.

Kedua, krisis pangan sebagai dampak terganggunya produksi gandum di Ukraina dan distribusi (ekspor) gandum oleh Rusia dan Ukraina.

Jika kita melihat kembali ke belakang, harga minyak mentah jenis brent di pasar internasional pada 1 Desember 2021 adalah 68,87 dollar AS per barel.

Harga ini merangkak naik seiring kebutuhan dunia terutama di negara-negara yang memasuki musim dingin menjadi 77,78 dollar AS per barel di akhir tahun 2021.

Seiring dengan meningkatnya ketegangan di Eropa akibat ancaman invasi Rusia ke Ukraina, harga minyak kembali naik mulai dari 91,41 dollar AS per barel pada 10 Februari 2022 menjadi 101,12 dollar AS per barel pada 25 Februari 2022.

Kenaikan ini tentu harus menjadi perhatian bersama apalagi jika dikaitkan dengan konflik Rusia-Ukraina.