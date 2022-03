Covid-19 di HSS Fluktuatif, Hari Ini Kasus Positif Corona Naik Jadi 41 Orang Dalam Perawatan

BANJARMAISNPOST.CO.ID, KANDANGAN - Kasus covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) flukatif terkadang naik terkadang turun.

Semisal per 23 Februari lalu kasus covid-19 di HSS mencapai 59 orang. Per 1 Maret 2022 tercatat turun 37 kasus positif. Sedangkan per hari ini 2 Maret kasus positif naik menjadi 41.

Rinciannya, 13 orang dirawat di Rumah Sakit Brigjen H Hasan Basry Kandangan. Sedangkan 28 orang, isolasi di rumah masing-masing.

Sekdakab HSS yang juga Tin Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 di HSS, Muhammad Noor mengatakan, pelayanan kesehatan untuk penanganan covid-19 terus ditingkatkan.

Dibeberkannya, pada masa sekarang paling penting protokol kesehatan yang ketat dan menerapkan 5M. Yakni mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Ia menjelaskan, meski sudah vaksinasi baik itu pertama, kedua, hingga booster, kemungkinan terpapar covid-19 masih mungkin.

Dikatakannya, fungsi vaksinasi bukan mencegah penyebaran melainkan mengurangi gejala jika terpapar. Artinya, jika terpapar gejalanya tidak akan memburuk.

Dibeberkannya, total jumlah konfirmasi positif di Hulu Sungai Selatan ada 2.328 orang, dalam perawatan 41 orang, sembuh kumulatif 2.210 orang, meninggal 77 orang.(Banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)