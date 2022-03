Digeledah Polisi Saat Akan Transaksi di Depan Bank, Pria Banjarbaru Ini Terbukti Bawa Sabu 0,35 Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Narkoba jenis Sabu kini membawa HP (32) dan Rapi (31) keduanya warga Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru ke balik jeruji besi Polres Banjarbaru, Kalsel

HP yang tercatat warga Geriya Asri 1, Syamsudin Noor dan Rapi warga Jalan Guntung Paring Komplek Citra Hasanah, Guntung Manggis ditangkap setelah terlibat asus peredaraan gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Dipaparkan Kapolres Banjarbaru, AKBP Nur Khamid melalui Kasi Humas Polres Banjarbaru, AKP Tajudin Noor, awalnya, Senin (28/02/2022) petugas Satresnarkoba Polres Banjarbaru menerima informasi akan terjadi transaksi di depan sebuah bank di Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Banjarbaru.

Informasi tersebut pun langsung ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu di lokasi.

Setelah melakukan pengintaian, sekitar pukul 01.00 wita petugas mendapati seorang pria yang terlihat mencurigakan.

"Petugas menangkap pria yang kemduian diketahui HP," urai dia, Rabu (02/03/2022).

Petugas lantas melakukan penggeledahan terhadap yang bersangkutan, dan ditemukan satu lembar plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,35 gram dan berat bersih 0,11 gram.

Kemudian, Uang Rp 550 ribu, Handphone Oppo hitam, plastik bertulis Nabati Siip kuning dan Handphone merek Infinik biru.

Setelah dilakukan pengembangan dan introgerasi, petugas kembali mendapatkan satu nama, yaitu Rapi yang juga diamankan di hari yang sama.

Keduanya pun mau tidak mau harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dikenakan Pasal 132 Ayat 1 Sub Pasal 114 Ayat 1 Sub Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)