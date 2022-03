Jadwal Siaran Piala FA Hari Ini Live RCTI, Liverpool vs Norwich & Luton Town vs Chelsea

Jadwal Piala AFF Babak 16 Besar Live Bein Sports, Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI +, Luton Town vs Chelsea dan Liverpool vs Norwich

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal FA Cup atau Piala FA 2021/2022 babak 16 besar yang tayang via Live Streaming Bein Sports dan beberapa laga via Live Streaming RCTI + dan Siaran Langsung RCTI. Malam ini ada Luton Town vs Chelsea dan Liverpool vs Norwich City.

Rangkaian pertandingan Piala AFF akan dihelat Rabu (2/3/2022) dini hari nanti, hingga Selasa (8/3/2022) pekan depan. Semua laga bisa diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports.

Jalannya laga di Jadwal Piala AFF babak 16 Besar bisa ditonton lewat Live Streaming beIN Sports, juga pertandingan pilihan via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming RCTI +. Belum ada konfirmasi apakah laga Luton Town vs Chelsea dan Liverpool vs Norwich City tayang di TV Nasional.

Pertarungan pembuka dalam daftar tim lolos 16 besar sudah diawali oleh duel Peterborough United vs Manchester City di Stadion Weston Homes, Peterborough.

Pertandingan dijadwalkan Rabu (2/3/2022) dini hari nanti, mulai pukul 02.15 WIB. Selain via beIN Sports, laga ini juga ditayangkan langsung RCTI.

Menghadapi tim dari Divisi Championship (strata ke-2 Liga Inggris), di atas kertas Manchester City jelas lebih diunggulkan.

Terlebih Peterborough saat ini juga tengah mengalami tren sangat buruk, yakni menelan 5 kalah, 1 seri, dan tak pernah menang dalam 6 laga terakhir di semua ajang.

Buruknya performa tersebut membawa Peterborough terbenam di dasar klasemen Divisi Championship. Mereka terancam degradasi ke League One (strata 3 Liga Inggris) musim depan.

“Ini adalah pertandingan [yang harus kami menangi]. Meski Peterborough tidak dalam situasi yang baik, tetapi kami tetap mempersiapkan diri dengan baik, dan kami akan mencoba lolos ke perempat final [Piala FA]," jelas pelatih Man City, Pep Guardiola, dikutip dari laman resmi klub.

Sementara itu Chelsea akan melakoni partai tandang ke Stadion Kenilworth Road markas Luton Town, pada Kamis (3/3/2022) dini hari.