Curhat Celine Evangelista Soal Kehancuran, Raut Wajah Usai Cerai dari Stefan William Jadi Sorotan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Resmi bercerai dengan Stefan William, kehidupan pribadi Celine Evangelista tak hentinya menjadi bahan sorotan.

Janda 4 anak tersebut justru kian bersinar pasca karirnyanya yang makin gemilang setelah kondisi rumah tangganya terekspose.

Secara mengejutkan tiba - tiba saja keretakan rumah tangga antara Celine dan Stefan tercium publik usai terjalin selama 5 tahun.

Padahal selama menjadi sepasang suami istri, hampir tak pernah terdengar perihal adanya isu miring antara Celine dan Stefan.

Baca juga: Imbas Kondisi Keuangan Andre Taulany Sulit, Raffi Ahmad Boyong Tim RANS Borong Mobil sang Artis

Baca juga: Satu Lagi Fakta Venna Melinda dan Ferry Irawan Terkuak, Imbas Ibu Verrell Pamer Cincin Nikah Baru

Keduanya justru selalu terlihat harmonis dan kompak bersama anak - anak mereka.

Kini setelah rumah tangganya kandas, lewat unggahan di akun instagram miliknya Rabu (2/3/2022) Celine tiba - tiba saja menyinggung soal kehancuran.

Dalam unggahannya itu Celine terlihat tampil menawan mengenakan gaun biru tua dan riasan glamour.

“Sometimes we refuse to see how bad something is until it completly destroy us. And moment that u start to wonder if u deserve better, yes you do. Yang berarti, Terkadang kita menolak untuk melihat betapa buruknya sesuatu sampai hal tersebut menghancurkan kita. Dan momen ketika kamu menyadari kamu berhak mendapat yang lebih, ya kamu harus melakukannya”

Penampilan Celine yang kini sudah resmi bercerai dengan Stefan William pun langsung menjadi bahan perbincangan netizen.

“Sigitmujianto425 : cantiknya kebangetan ya Allah,”

Baca juga: Nasib Rumah Rp 2 M Syifa Hadiah Ayu Ting Ting Dulu, Kini Malah Tinggal di Istana Ayah Ozak