Jadwal FP1 & FP2 MotoGP Qatar 2022 Race Live Trans 7, Moto2 & Moto3 di TV Online MNC Sports 2

Jadwal MotoGP Qatar 2022 Free Practice & Kualifikasi via Siaran Langsung Trans 7, Live Streaming Trans 7 & Live Streaming MNC Sports 2. Persiapan Marc Marquez

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan MotoGP Qatar 2022 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (6/3/2022) di Sirkuit Losail mulai pukul 22.00 WIB. Persiapan Marc Marquez.

Siaran Langsung MotoGP 2022, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP Qatar 2022 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 baik Free Practice maupun Kualifikasi tayang via Live Streaming TV Online MNC Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2022 dimulai sesi Free Practice pada Jumat (4/3/2022) mulai jam 15.50 WIB dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming MNC Sports 2 pada Minggu 6 Maret 2022. Marc Marquez diprediksi makin moncer dan langsung pimpin Klasemen MotoGP.

Jadwal Live Streaming MotoGP Qatar 2022 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, Sabtu 5 Maret 2022 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2021 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan MNC Sports 2.

Kembali terlalu cepat setelah cedera adalah satu penyesalan terbesar Marc Marquez di MotoGP.

Marc Marquez tampaknya tidak bisa melupakan tahun 2020. Pada musim tersebut, dia mengalami cedera patah lengan kanan yang nyaris menamatkan kariernya sebagai pebalap.

Cedera itu diterima Marquez saat membalap pada seri pertama Kejuaran Dunia 2020, MotoGP Spanyol, di Sirkuit Jerez, 19 Juli 2020.

Dia mengalami highside di Tikungan 4 Sirkuit Jerez saat balapan menyisakan empat putaran (dari total 25 lap) dan gagal finis.

Pebalap Repsol Honda itu pun harus naik ke meja operasi setelah insiden kecelakaan tersebut.

Namun, bukannya beristirahat untuk memulihkan kondisi pasca-operasi, Marquez malah muncul pada seri kedua, MotoGP Andalusia, di sirkuit yang sama.