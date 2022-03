Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Daud Yordan vs Panya Utok Live Kompas TV Resmi Ditunda

Jadwal Tinju Dunia antara Daud Yordan vs Panya Utok tayang via Siaran Langsung Kompas TV & Live Streaming Kompas TV. Duel petinju Indonesia ditunda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Tinju Dunia antara Daud Yordan vs Panya Utok digelar Kamis (4/3/2022) dan tayang via Siaran Langsung Kompas TV. Petinju Indonesia vs Thailand ditunda.

Petinju Indonesia, Daud Yordan, memasang target besar saat menghadapi petinju Thailand, Panya Uthok, pada ajang MPRO Evolution Fight Series 2022. Andai jadi duel ini tayang via Siaran Langsung TV Nasional dan bisa diakses via Live Streaming Kompas TV dan Live Streaming TV Online.

Pada duel Daud Yordan vs Panya Utok di Jadwal Tinju Dunia akan dipertaruhkan gelar kelas ringan super WBC Asian Boxing Council Silver yang saat ini disandang petinju Indonesia itu. Pertarungan ini tayang via Siaran Langsung Kompas TV, namun ternyata mengalami penundaan.

Duel Daud Yordan vs Panya Uthok dijadwalkan akan saling berhadapan di World Slam Stadium, Bangkok, Thailand, namun ternyata laga ini dijadwal ulang oleh penyelenggara. Dan tayang via Siaran Langsung TV Nasional dan bisa diakses via Live Streaming Kompas TV dan Live Streaming TV Online.

Pertarungan Daud Yordan melawan petinju Thailand, Panya Uthok, akan dijadwal ulang. Kemungkinan, Daud Yordan akan mempertahankan gelar pada Juni 2022.

Presiden Direktur MPRO International Gustiantira Alandy yang mengungkapkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa duel tersebut akan tetap terlaksana pada pertengahan tahun ini.

"Kemungkinan pertandingan akan dijadwal ulang menjadi Juni 2022. Saat ini, Daud dalam kondisi baik dan tengah menjalani karantina sesuai dengan aturan di Thailand. Semoga dia lekas pulih," ujar Gustiantira Alandy kepada Antara, Rabu (2/3/2022) malam.

Sejatinya, Daud Yordan akan mempertahankan gelar juara WBC Asian Boxing Council Silver divisi ringan super (63,5 Kg) melawan Panya Uthok pada Jumat, 4 Maret 2022, di World Siam Stadium, Bangkok, Thailand.

Namun, laga tersebut terpaksa ditunda karena Daud Yordan dinyatakan positif Covid-19. Hal ini dikonfirmasi setelah hasil tes PCR pada Selasa (1/3), keluar pada Rabu (2/3) ini.

Alhasil, petinju 34 tahun tersebut batal naik ring. Tira, sapaan akrab Gustiantira Alandy, mengatakan bahwa saat ini fokus utama adalah kesembuhan Daud Yordan, sebelum memastikan tanggal penjadwalan ulang tersebut.