Dunia Ibarat Taman

Oleh: KH Husin Naparin

BANJARMASINPOST.CO.ID - ISLAM al fakhru ar razi dalam tafsirnya “Makatih al ghaib”, Juz 1 hal 183, menyebutkan sebuah asar sahabi yang mengatakan bahwa dunia ini adalah sebuah taman (Ad-Dunya Bustan) yang dihiasi oleh lima komponen.

Pertama; Adlul Ummara yaitu keadilan para pejabat, pemerintah, dan penguasa. Kedua Ilmul Ulama artinya ilmunya para cerdik cendrakia. Ketiga Amanatut tujjar artinya amanahnya atau jujurnya para pedagang. Keempat Masyihatul Mukhtarifin artinya dedikasinya para petugas dan karyawan. Kelima Doa’ul mukhtarifin artinya doanya para rakyat jelata.

Namun demikian turunlah iblis membawa lima buah bendera. Bendera pertama yaitu bendera kezoliman yang ia tancapkan di kalangan keadilan para pejabat dan penguasa. Maka para pejabat dan penguasa pun berbuat zolim kepada rakyat yang diperintahnya. Kedua iblis membawa bendera curangnya para pedagang. Para pedagang dan pemegang ekonomi tidak lagi dalam transaksi jual beli yang dilakukannya untuk membantu masyarakat tetapi hanya untuk mencari keuntungan yang sebanyak banyaknya tanpa memperhatikan orang yang tidak mampu.

Ketiga, iblis membawa bendera curangnya para karyawan atau pegawai. Keempat, iblis membawa bendera rianya para pendoa. Mereka tidak lagi berdoa karena Allah. Kelima iblis membawa bendera curangnya orang banyak. Mereka tidak lagi berdoa karena Allah, tapi karena riya.

Nantinya, dalam perjalanan Isra Mikraj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, “Ya Muhammad, Abliq ummataka minniyassalam, waabirhum annal zannata tayyinatut turbah ajbtulma wagirasuha subhanaullah (tasbih), walhamdulillah ( tahmid), walaillaihailaullah ( tahlil), waullahuakbar (takbir), walahaula walakuwwata illa billah alali alajim (hauqollah).

Semua ini adalah tanam-tanaman surga. Bacalah olehmu sebanyak-banyaknya dalam keseharian kamu minimanl 100 kali supaya lahan surgamu yang seluas langit dan bumi itu jangan kosong melompong seperti penuh dengan tanaman surga itu. Sehingga di kala engkau duduk di waktu sore sedang menikmti cahaya matahari engkau dapat menikmatinya dengan membaca tasbih tadi. Demikianlah waktu-waktu yang kita lalui dalam keseharian. Lidah kita selalu basah dengan tasbih-tasbih tadi.

Seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, “ya rasulullah sudah banyak petuah dan amalan yang engkau berikan kepada kami. Aku mohon berikan lagi kepadaku satu amalan yang mudah bagiku tapi abdhol di sisi Allah.”

Rasul menjawab dengan jawaban yang singkat tapi memenuhi apa yang dikehendaki sahabat itu. Jawab beliau adalah “Layajallu lisanuka rabbo bizikrillah”. Selalulah kiranya lidah kamu basah menyebut nama Allah, sehingga akhir kalimatmu dalam menghadapi sakaratul maut adalah kalimat tauhid laillahailaullah. Barang siapa yang akhir kalimatnya dalam sakaratul maut ‘lailahailaullah’ mesti dia masuk surga.

Apa artinya? Artinya dia meninggal di jalan Allah. Demikianlah mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita selalu menguas diri dan membiasakan lidah kita basah dalam menyebut nama Allah.