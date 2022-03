Fitur Long Sofa Kini Jadi Tren Mobil 2022, Penumpang Bisa Selonjoran

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Long Sofa atau Sofa Mode, menjadi fitur andalan bagi hampir semua tipe produk mobil baru di 2022 ini.

Salah satu merek yang menyediakan mobil keluarga ini antara lain Honda.

Sebagaimana dikatakan Manajer Marketing Honda Trio Mobil Banjarmasin, Bobby Koesmandjaya bahwa ada dua jenis mobil yang menjadi vaforit warga Banua yakni Honda Brio RS dan Satya serta All New BRV.

"Selain kondisi Mobil ini juga cocok dengan kondisi jalan di Indonesia. Terutama jalan di Kalsel yang kadang macet sehingga mobil kecil yang lincah di jalanan sangat diperlukan. Tempat mobil juga bisa dibuat datar, sehingga bisa membuat enjoy penumpang yang ada," kata dia.

Pun, produk dari Daihatsu, mengandalkan All New Xenia sebagai mobil penumpang yang memang banyak digunakan kalangan keluarga.

Sales supervisor Astra Daihatsu, Jalan A Yani Kilometer 7, Sofhian, mengakui bahwa Xenia baru ini laku keras.

"All New Xenia nyaman interiornya karena semua tipe ada sofa mode yang bisa didatarkan. Jadi tidak hanya selonjoran tapi juga flat dan bisa dikosongkan untuk bawa barang," terangnya.

Tentu saja sofa mode ini membuat penumpang bisa istirahat dengan nyaman. Terutama saat mobil parkir dan perlu kenyamanan berbaring.

Tak kalah bersaing adalah All New Avanza. Ini juga mobil dengan bodi lega untuk banyak penumpang. Selain itu ada beberapa kelebihan yang ditawarkan.

Sales Counter Wiratoyota Banjarbaru, Roosi, menjelaskan All New Avanza kini hadir dengan platform bodi baru dilengkapi berbagai fitur kekinian.

Avanza yang berkapasitas mesin 1.500 cc dimensi total berubah lebih panjang dan lebar, membuat kabin terasa lebih lega. Jarak antara penumpang baris pertama dan kedua bisa mencapai 980 mm, sementara jarak antara penumpang baris kedua dan ketiga adalah 700 mm.

Juga ada sofa mode dan jok baris kedua bisa gerak maju mundur sejauh 240 mm, dipadukan dengan total lebar mobil bertambah 70 mm, muat 7 penumpang dengan cukup baik.

Satu lagi mobil keluarga yaitu Suzuki Ertiga dengan brand New Ertiga. Menurut, Sales PTMitra Megah Profitamas, Banjarbaru, M. Mahroji,dibanding Ertiga lama, Suzuki memberikan banyak perubahan untuk Ertiga terbaru ini.

"Ertiga Urban Mpv sudah push start engine yang lama pakai kunci. Ertiga Urban Mpv sudah ada ESP di tipe Gx yaitu Electrik Stability Programe fungsi manfaat untuk menstabilkan kendali kemudi saat berbelok yang lama belum ada. Dan untuk sofa ini juga bisa dibuat rebahan jadi membuat nyaman penumpang yang ada da. terasa lebih lua," jelasnya. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)