Prediksi Persib vs Persiraja di Liga 1 Live Indosiar, Ini Peta Kekuatan Perlini Kedua Tim

Para pemain Persib Bandung sebelum menghadapi Bhayangkara FC pada laga pekan ke-23 Liga 1 2021/2022 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (6/2/2022).

Prediksi dan Live Streaming Persib vs Persiraja di jadwal Liga 1 Pekan 29, Sabtu (5/3/2022) via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 besok malam ini antara Persib Bandung vs Persiraja Banda Aceh bisa juga ditonton via Live Streaming Vidio.com mulai jam 20.45 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, Head to head dan Link Live Streaming Persib vs Perdsiraja di laga Liga 1 2021-2022.

Pertandingan Persib Bandung vs Perdsiraja Banda Aceh di Jadwa Siaran langsung Liga 1 digelar di Stadion Ngurah Rai, Bali.

Secara peringkat di klasmen Liga 1 Persib Bandung lebih diunggulkan karena berada di urutan dua klasemen dengan 57 poin, sedangkan Persiraja di peringkat 18 atau juru kunci klasemen dengan 13 poin dari 28 pertandingan.

Namun dari pemetaan kekuatan per lini dari kedua kesebelasan, cukup berimbang. Di posisi penjaga gawang, kedua tim memiliki kiper hebat yang selalu tampil heroik dan menjadi penyelamat bagi timnya dari potensi kebobolan atau lumbung gol lawan.

Mereka adalah Teja Paku Alam di Persib Bandung dan Fakhrurrazi Quba di Persiraja Banda Aceh.

Teja Paku Alam tercatat telah kebobolan 10 gol dan 12 kali meraih clean sheet dari 1890 menit atau 21 penampilannya.

Penampilan apik pemain kelahiran Painan, Sumatera Barat, 14 Maret 1994 tersebut, turut membantu Persib Bandung menjadi satu-satunya tim dengan tingkat kebobolan paling sedikit yaitu 16 gol dan 16 kali mendapatkan clean sheet sepanjang kompetisi.

Sementara, Fakhrurrazi Quba tercatat telah kebobolan 34 gol dan tiga clean sheet dari 1567 menit atau 19 penampilan.