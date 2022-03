Boy William Mengaku Cocok dengan Lucinta Luna Soal Ini, Imbas Pertanyaan Melaney Ricardo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Boy William saat ini adalah salah satu artis yang konten Youtubenya banyak ditonton.

Boy William pun banyak diundang para artis untuk tampil di konten mereka begitu pula sebaliknya.

Tak terhitung banyak artis berkolaborasi dengan pacar Karen Vandela ini.

Namun ternyata dibalik banyaknya viewers konten Youtubenya ada peran Lucinta Luna.

Hal itu sendiri tak ditampik Boy William saat berbincang dengan Melaney Ricardo.

Dalam tayangan di YouTube Melaney Ricardo yang dikutip Tribunnews Sabtu (5/3/2022), Boy William mengungkapkan video Lucinta Luna menjadi satu di antara yang membuat penonton vlognya naik.

"Lucinta Luna adalah salah satu publik figur yang lo manfaatin untuk naikin viewers vlog?" tanya Melaney Ricardo.

"Simbiosis mutualisme, yes, of course," jawab Boy.

Laki-laki berusia 30 tahun tersebut merasa, saat Lucinta Luna menjadi bintang tamunya bisa saling memberikan keuntungan.

"Gua tau dengan adanya dia di gue, itu akan naik, dia juga tau dengan dia sama gue, dia kebawa."