Live Indosiar Barito Putera vs Arema Liga 1 Malam Ini, Matos Diragukan, 2 Singo Edan Absen

Live Streaming Barito Putera vs Arema di jadwal Liga 1 Pekan 29 hari ini, Sabtu (5/3/2022) via Live Streaming Indosiar dan via Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan Live Streaming Barito Putera vs Arema di jadwal Liga 1 Pekan 29 hari ini, Sabtu (5/3/2022) via Live Streaming Indosiar dan via Siaran Langsung Indosiar. Simak prediksi susunan pemain, kabar tim dan head to head.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 besok antara Barito Putera vs Arema FC bisa juga ditonton via Live Streaming Vidio.com mulai jam 18.15 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, Head to head dan Link Live Streaming Barito Putera vs Arema di laga Liga 1 2021-2022 ada diartikel ini. Laga bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung Indosiar serta Live Streaming Indosiar.

Pertandingan Barito Putera vs Arema FC di Jadwa Siaran langsung Liga 1 digelar di Stadion Kompyang Sujana Bali.

Baca juga: Jadwal Liga 1 Live Indosiar Hari Ini, Barito Putera vs Arema, Persib vs Persiraja & Madura FC Main

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Barito Putera vs Arema di Liga 1 Live Indosiar, Carlos Fortes Main

Arema FC tidak bisa memainkan dua pemain andalannya pada partai pekan 29 BRI Liga 1 2021 melawan Barito Putera, Sabtu (5/3/2022) malam ini.

Pertandingan antara Barito Putera vs Arema FC bakal berlangsung di Stadion Kompyang, mulai pukul 18.15 WIB.

Kedua pemain Arema FC yang dipastikan melewatkan laga kontra Barito Putera adalah Diego Michiels dan Sandi Sute.

Absennya Diego dan Sute tak lain karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Dirangkum dari Transfermarkt, Diego telah mengoleksi lima kartu kuning sedangkan Sute baru tiga.

Baca juga: Jadwal Liga 1 Siaran Langsung Indosiar Pekan Ini, Bali United vs Persija, Persebaya, Persib & Arema

Selain itu, klub berjuluk Singo Edan juga masih menunggu kesiapan KH Yudo dan Tito Hamzah mengenai pemulihan cederanya.