Prediksi & Live Streaming Nice vs PSG di Liga Prancis Lionel Messi, Neymar Main, Mbappe Absen

Paris Saint-Germain akan berusaha mempertahankan rekor cemerlang mereka di Ligue 1 ketika mereka menghadapi OGC Nice pada hari Sabtu.

Paris Saint-Germain bersiap untuk minggu penting ke depan saat mereka menghadapi OGC Nice pada hari Sabtu, yang akan diikuti oleh pertandingan leg kedua yang menakutkan melawan Real Madrid di Liga Champions UEFA.

Mengingat keunggulan 15 poin yang pada dasarnya tak tergoyahkan di puncak klasemen Ligue 1, pertandingan mendatang melawan Nice mungkin tampak tidak signifikan.

Tetapi setelah bermain imbang tanpa gol di pertandingan sebelumnya, diikuti oleh eliminasi awal dari Coupe de France di tangan lawan yang sama, Mauricio Pochettino dan pasukannya akan sangat membutuhkan pembalasan.

Di sisi lain, Nice mengincar tempat kedua yang akan memastikan kualifikasi langsung ke Liga Champions musim depan.

Mereka saat ini berada di urutan ketiga dalam tabel liga, satu poin di belakang Marseille.