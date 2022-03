Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Elche vs Barcelona Liga Spanyol, Aubameyang Onfire

Jadwal Liga Spanyol Live Streaming Elche vs Barcelona besok ini Minggu (6/3/2022) via Live Streaming Bein Sports dan Live Streaing Vidio.com.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol Live Streaming Elche vs Barcelona besok ini Minggu (6/3/2022) via Live Streaming Bein Sports dan Live Stremaing Vidio.com. Cek Prediksi susunan pemain, kondisi peman dan head to head. Adama Traore dan Pierre-Emerick Aubameyang onfire.

Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol antara Elche vs Barcelona via Live Streaming TV Online Bein Sports dan Vidio.com mulai pukul 22:15 WIB.

Prediksi susunan pemain, head to head dan Live Streaming Elche vs Barcelona disediakan setelah artikel ini. Selain Nonton online via Live Streaming Bein Sports 1 juga bisa Live Streaming Vidio.com.

Duel Elche vs Barcelona di Jadwal Siaran Langsung Liga Spanyol di gelar di Stadion Camp Nou dan bisa diakses Live Streaming TV Online Bein Sports.

Barcelona telah memenangkan tujuh pertemuan terakhir mereka dengan Elche, mencetak 26 dan kebobolan dua.

Kedua gol yang dicetak Elche melawan Bara abad ini datang dalam pertandingan terbalik, kekalahan 3-2 di Camp Nou.

Minggu malam lalu, Blaugrana menghancurkan Athletic Club 4-0 di Camp Nou dalam sebuah pernyataan kemenangan.

Pierre-Emerick Aubameyang membuka skor dengan tendangan voli yang memukau sebelum Ousmane Dembele masuk dari bangku cadangan dan lebih dari sekadar mencetak gol.

Pemain sayap Prancis pertama kali mencetak gol sebelum memberi umpan kepada sesama pemain pengganti Luuk de Jong dan kemudian Memphis yang memastikan kemenangan tegas.

Ini berarti tim Xavi telah mencetak empat gol dalam tiga pertandingan berturut-turut, setelah juga menang tandang di Valencia dan Napoli di awal pekan, 4-1 dan kemudian 4-2.