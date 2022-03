TAK Live SCTV! Line Up & Link Streaming Burnley vs Chelsea di TV Online Liga Inggris, Lukaku Main

Line Up & Live Streaming Burnley vs Chelsea di Liga Inggris Live Streaming Mola TV, Live Streaming TV Online & tak Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Line Up dan Live Streaming Burnley vs Chelsea di Liga Inggris, Sabtu (5/3/2022) Tak Siaran Langsung SCTV namun bisa Live Streaming Mola TV. Romelu Lukaku main.

Kemenangan dibutuhkan Chelsea untuk mengamankan posisi di peringkat 3 sekaligus mendekat ke peringkat kedua klasemen Liga Inggris.

Saat ini, Chelsea memiliki 50 poin dan tertinggal 10 poin dari Liverpool serta unggul 3 poin dari MU di urutan 4.

Sedangkan Burnley masih berjuang dari ancaman degradasi. Skuad besutan Sean Dyche ada di urutan 18 dengan 21 poin.

Namun, mereka hanya terpaut 1 angka saja dari batas awal zona aman yang ditempati Everton.

Chelsea tentu tak ingin membuang kesempatan emas untuk mendekatkan diri ke peringkat kedua sekaligus menjauhkan diri dari kejaran pesaing.

Melawan Burnley, Chelsea punya catatan bagus karena tak terkalahkan di 7 laga tandang terakhir ke Turf Moor. Dari 7 laga tersebut, 6 di antaranya berhasil mereka menangi.