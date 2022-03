Jadwal Siaran Langsung SCTV Liga Inggris Malam Ini, Derby Manchester City vs Man United

Jadwal Liga Inggris via Siaran Langsung SCTV, Live Streaming SCTV & Live Streaming Mola TV, Derby Manchester antara Man City vs Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ini dimulai Sabtu (5/3/2022) dan tayang via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung SCTV. Ada Derby Manchester antara Manchester City vs Manchester United.

Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 28 saat Man City vs Man United jadi sorotan. Cristiano Ronaldo main saat Derbi Manchester. Selain itu ada laga Liverpool vs West Ham dan Burnley vs Chelsea yang mungkin bisa diakses via Live Streaming SCTV dan Live Streaming TV Online.

Pada pertandingan lanjutan di Jadwal Liga Inggris pekan ke-28 akan mempertemukan laga Big Match Derby Manchester antara Manchester City vs Manchester United. Laga ini kemungkinan tayang via Siaran Langsung SCTV, namun pasti bisa diakses via Live Streaming Mola TV.

Duel Man City vs Man United pekan ke 28 Liga Inggris akan berlangsung pada Minggu, 6 Maret 2022 pukul 23.30 WIB atau Senin, (7/3/2022) pukul 00.30 WITA di Ettihad Stadium via Live Streaming SCTV. Laga Liverpool vs West Ham dan Burnley vs Chelsea bisa via Live Streaming TV Online Mola TV.

Derby Manchester bakal berlangsung seru dan ketat. Tidak hanya bagi para pemain, namun juga para suporter.

Manchester City lebih diunggulkan karena lebih konsisten di bandingkan dengan saudara tuanya Manchester United yang masih belum menemukan ritme permainan terbaiknya.

Man City saat ini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 66 poin mengungguli Man United di peringkat empat klasemen dengan 47 poin.

Dilansir dari the sun, Kamis, (3/3/2022), Pelatih kepala sementara Manchester United Ralf Rangnick dilaporkan akan memasukkan Cristiano Ronaldo dalam starting XI-nya untuk derby Manchester hari Minggu dengan Manchester City .

Pemain internasional Portugal hanya mencetak satu gol di Liga Premier sejak akhir Desember dan melewatkan sejumlah peluang dalam hasil imbang tanpa gol akhir lalu dengan Watford.

Ada saran bahwa Rangnick dapat mempertimbangkan untuk memainkan Bruno Fernandes sebagai false nine melawan juara Liga Premier akhir pekan ini.