Live RCTI, Napoli vs AC Milan di Liga Italia Dinihari, Leao & Giroud Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Napoli vs AC Milan di Jadwal Liga Italia, Senin (7/3/2022) via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Bein Sports 3. Rafael Leao dan Olivier Giroud main.

Siaran Langsung Liga Italia antara Napoli vs AC Milan via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 mulai pukul 02.45 WIB.

Link Live Streaming Napoli vs AC Milan bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 3 dan Siaran langsung RCTI di Jadwal Liga Italia disediakan di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ).

Duel Napoli vs AC Milan di Liga Italia 2021/2022 berlangsung Stadio Diego Maradona dan dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 3.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Napoli vs AC Milan di Liga Italia Live RCTI, Oliver Giroud Main

Baca juga: Peluang Ibrahimovic Main Saat Napoli vs AC Milan di Liga Italia Serie A, Tergantung Hal Ini

Ini adalah pertarungan antara dua tim teratas saat pemuncak klasemen Napoli menjamu peringkat kedua AC Milan dalam pertandingan Serie A pada Minggu.

Tidak ada tim yang berada dalam performa terbaik mereka dalam beberapa pekan terakhir dan diperkirakan akan saling mengalahkan dalam upaya untuk menghindari kekalahan.

Napoli kembali ke puncak Serie A setelah mengklaim kemenangan 2-1 di Lazio di pertandingan Serie A sebelumnya.

Pertandingan tampaknya akan berakhir imbang setelah gol pembuka Lorenzo Insigne dibatalkan oleh klub ibu kota dua menit sebelum pertandingan usai, tetapi Fabian Ruiz mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time.

Selain membawa mereka ke puncak klasemen, itu juga merupakan hasil yang sangat dibutuhkan Napoli karena mengakhiri lima pertandingan di semua kompetisi tanpa kemenangan.

Hasil imbang telah menjadi masalah utama bagi pasukan Luciano Spalletti, yang telah ditahan tiga kali dalam periode itu.