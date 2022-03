Prediksi & Link Live Streaming PSM vs PSIS di Liga 1 Live Indosiar, Juku Eja Lupa Cara Menang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming PSM vs PSIS di Jadwal Liga 1, Minggu (6/3/2022) via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung Indosiar. Simak prediksi susunan pemain, head to head dan kabar tim.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 antara PSM Makassar vs PSIS Semarang bisa juga ditonton via Live Streaming Vidio.com mulai jam 15.15 WIB.

Prediksi Susunan Pemain, Head to head dan Link Live Streaming PSM vs PSIS di Jadwal liga 1 ada diartikel ini. Laga bisa diakses via Live Streaming Vidio.com dan via Siaran Langsung Indosiar.

Pertandingan PSM Makassar vs PSIS Semarang di Liga 1 2021-2022 digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Ujian pertama yang menyiksa PSM Makassar adalah belum mencicipi kemenangan dalam tujuh laga terakhir.

Rinciannya, klub berjuluk Juku Eja menelan kekalahan dari Borneo FC (0-1), Persikabo (3-0), Persita Tangerang (0-2) dan Persib Bandung (0-2).

Sisanya Juku Eja ditahan imbang oleh Bali United (2-2), Bhayangkara FC (0-0) dan PSS Sleman (0-0).

Akibat penampilan buruk tersebut, Juku Eja semakin mendekati zona degradasi posisi 14 dengan 30 poin.

Juku Eja sekarang hanya unggul 4 angka dari Persipura Jayapura yang menduduki zona degradasi urutan 16.

Tak cukup sampai disitu, Juku Eja kehilangan dua pemain saat meladeni perlawanan PSIS Semarang sore nanti.