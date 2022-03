SESAAT LAGI Link SCTV! Live Streaming Derby Man City vs Man United di TV Online Liga Inggris

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Live Streaming Man City vs Man United di Derby Manchester Liga Inggris, Minggu (6/3/2022) via Live Streaming Mola TV dan tayang via Siaran Langsung SCTV. Cristiano Ronaldo dan Riyad Mahrez main.

Pertemuan yang melibatkan kedua kubu di ajang Premier League akan segera memasuki angka ke-50. Sejauh ini, Manchester United masih cukup dominan dengan jumlah kemenangan sebanyak 24 kali.

Sedangkan, Manchester City baru membukukan 16 kali torehan maksimal dengan 9 partai lainnya berakhir imbang dari total 49 pertemuan di pentas liga domestik.

Melihat data tersebut, United masih unggul diatas kertas. Namun demikian, City yang sedang on fire berpeluang menambah angka kemenangannya di kandang sendiri.

Pertandingan mendatang bakal diwarnai adu gengsi yang selama ini tersaji saat kedua tim berduel di atas lapangan. Rivalitas yang cukup tinggi menjadi bumbu lain saat City beradu kekuatan melawan United meskipun mereka dipisahkan dengan jarak 19 poin di ajang EPL (English Premier League) 2021/2022.

Man City boleh saja berada di atas angin saat bertemu klub sekota. Pasukan arahan Pep Guardiola itu merupakan pemuncak klasemen Liga Inggris dengan torehan 66 poin dan sedang menjalani tren yang bagus untuk merengkuh gelar juara.

Akan tetapi, duel meladeni United merupakan tantangan tersendiri untuk bisa dilewati dengan raihan kemenangan. Setidaknya, hasil positif asal Si Iblis Merah bisa menjadi motivasi tersendiri bagi kubu City dalam perburuan gelar juara Liga Inggris.