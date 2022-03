Siaran Trans 7 MotoGP Qatar 2022 & Link Live Streaming Nonton Online Race Moto2 & Moto3 Juga Seru

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Race pembuka MotoGP bertajuk MotoGP Qatar 2022 hari ini, Minggu (6/3/2022) mulai Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan via Live Streaming Trans 7 dan Siaran Langsung Trans 7 maupun live streaming Usee TV.

Siaran Langsung MotoGP 2022, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP 2022 di Qatar adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Vision Plus dan via Siaran Langsung Trans7.

Siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2022 akan diawali balap Moto3 jam 19.00 WIB disusul Race Moto2 jam 20.20 WIB puncaknya Race MotoGP yang akan berlangsung Race malam ini via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming UseeTV sementara Siaran langsung Trans 7 akan di mulai jam 22.00 WIB.

Jadwal Live Streaming MotoGP Qatar 2022 via Siaran Langsung Trans7 dan Link via Live Streaming TV Online Vision Plus ada diartikel ini.

Selain MotoGP, balap MotoGp 2 juga akan berangsung seru.

Dilansir Crash.net Sam Lowes tampaknya meraih pole position balapan pembuka musim 2022, Moto2 Qatar, di Sirkuit Lusail.

Namun setelah sesi berakhir, putaran terbaiknya dianulir karena track limit.

Alhasil Celestino Vietti dipromosikan ke posisi terdepan di belakang Tony Arbolino.

Sementara itu Lowes, yang saat ini berjuang melawan tendonitis di pergelangan tangannya, sekarang akan melengkapi barisan depan di urutan ketiga.

Juara bertahan Moto3 Pedro Acosta akan start dari posisi kesepuluh setelah mengalami kecelakaan