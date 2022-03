Dalam Waktu Seminggu, Harga Telur Dua Kali Naik di Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tingginya permintaan pasar terhadap telur, mempengaruhi harga jual, sebagaimana seminggu terakhir sudah dua kali mengalami kenaikan.

Menurut Atul, pegawai toko agen telur ayam di Pasar Sentra Antasari, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengatakan, dalam seminggu ini mengalami dua kali kenaikan, yaitu naik Rp 2.000 per kilogram.

Harga telur ayan grosir sekarang Rp 22.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp 20.000 per kilogram. Sedangkan harga eceran Rp24.000 per kilogram. Termasuk harga telur itik juga mengalami kenaikan Rp 300 per biji.

"Kenaikan harga ini kemungkinan akan berlangsung hingga pertengahan Ramadhan," ujarnya.

Diakuinya pula, sejak bulan Rajab permintaan lumayan tinggi, rata-rata mencapai 150 ikat (per ikat 180 butir) untuk 2-3 hari.

"Kalau tidak ada momen, 150 ikat itu habisnya lima harian," papar Atul, serata mengatakan stok lumayan banyak.

Dikatakan Atul, kenaikan harga telur ini, berdasar pengalaman sebelumnya, terjadi setiap tahun jika memasuki bulan Rajab hingga Ramadhan.

"Kami para penjual tergantung harga dari pemasok telur, berapa modal beli akan disesuaikan, saat ini telur masuk dari peternak naik, maka kami naikan juga," katanya.

Sedangkan Mirna, penJUal telur ayam di Pasar Sentra Antasari, mengatakan, memang harga telur ada kenaikan dari pemasok sekitar Rp 2.000 per kilogram.

Demikian pula permintaan telur ayam dan telur itik sejak bulan Rajab memang mengalami kenaikan, rata-rata sehari di tempatnya habis hingga 20 ikat telur ayam.

"Masyarakat banyak yang mengadakan acara, jadi cukup berpengaruh terhadap permintaan telur di toko kami," ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)