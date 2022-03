Tak Sebut Ayah, Ini Panggilan Verrell Bramasta pada Ferry Irawan Setelah Jadi Suami Venna Melinda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ferry Irawan resmi menjadi ayah tiri Verrell Bramasta, Senin (7/3/2022) telah mempersunting Venna Melinda di Pulau Dewata, Bali.

Terkuak panggilan Verrell Bramasta kepada Ferry Irawan yang sudah resmi menjadi ayahnya.

Terungkap Verrell Bramasta tak panggil Ferry Irawan dengan sebutan ayah maupun papah seperti ke Ivan Fadilla.

Hal tersebut diketahui Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram @bramastavrl unggahan Senin malam.

Resmi menjadi suami dari ibunya, namun Verrell Bramasta tak memanggil Ferry Irawan dengan sebutan ayah.

Baca juga: 9 Tahun Menjanda Venna Melinda Akhirnya Plong, Ibunda Athalla Naufal Bahagia Dampingi Ferry Irawan

Baca juga: Ketakutan Angelina Sondakh Selama di Penjara Terbongkar, Ibu Keanu Menangis di Harapan Lucky Sondakh

Terkuak Verrell Bramasta lebih memilih memanggil Ferry Irawan dengan sebutan om.

Hal demikian seperti yang disampaikan Verrell Bramasta melalui caption di postingan instagramnya terbaru.

"Selamat mama dan om ferry, semoga mama bahagia selalu ya, " tulis Verrell Bramasta dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @bramastavrl.

Lebih lanjut Verrell mendoakan hidup ibunya agar kelak kedepannya selalu berbahagia.

"Doa kita selalu menyertai mama dalam setiap langkah mama. Love you more than I can say ma, " sambungnya.