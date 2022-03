Wisata Kalsel : Air Terjun Tagur Anginan HST Tersimpan di Tengah Hutan, Ramai Dikunjungi Akhir Pekan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI- Eksisnya wisata alam baru air terjun Tagur Anginan di Desa Pangambau Hulu, Mu’ui, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sugai Tengah (HST), membuktikan Bumi Murakata memiliki banyak sekali air terjun indah yang masih tersimpan di tengah hutan.

Menurut keterangan Dayat dan Aban, anggota Pokdarwis Mu,ui Langkar, sebelumnya air terjun Tagur Anginan keberadaannya jarang diketahui orang.

"Hanya masyarakat yang lalu lalang menyadap karet di desa ini yang tahu ada air terjun di sini,"ungkap Dayat.

Selanjutnya potensi ini baru digarap Pokdarwis sejak Februari lalu, dimulai dengan membuka akses jalan.

Sementara ini masih jalan tanah yang kalau hujan becek.

"Ke depan, bekerjasama dengan BumDes, kami akan membangun jalan yang lebih mudah diakses agar jika berkunjung sehabis hujanpun tak masalah,”ungkap Aban.

Menurut mereka, Tagur Anginan baru dibuka dua pekan.

"Namun pengunjungnya sudah antusias, khususnya akhir pekan, Sabtu dan Minggu,”kata Aban.

Adapun tarif masuk pengujung Rp 2000 per orang, plus parkir Rp 3.000 per sepeda motor.

Selain dari HST, adapula pengunjung dari luardaerah, seperti dari HST dan Rantau. Mereka adalah pencinta wisata alam. (banjarmasinpost.co.id/hanani)