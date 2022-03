Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Malam Ini Liverpool vs Inter Milan, Real Madrid vs PSG Besok

Jadwal Liga Champions babak 16 besar via Siaran Langsung SCTV, Liverpool vs Inter Milan, Real Madrid vs PSG, Manchester United vs Atletico

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions 2021/2022 babak 16 besar lehg 2 akan dibuka dengan laga Liverpool vs Inter Milan Rabu (9 Maret 2022), Real Madrid vs PSG pada Kamis (24 Maret 2022) yang tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV.

Rangkaian laga babak 16 besar leg 1 Liga Champion musim ini dapat ditonton melalui Live Streaming SCTV, Live Streaming TV Online Champions TV dan Vidio. Ada Lille vs Chelsea, Juventus vs Villarreal dan Manchester United vs Atletico Madrid.

Pada Jadwal Liga Champions babak 16 besar leg 2 ini dipercaya bakal menghadirkan drama. Duel Liverpool vs Inter Milan dan Real Madrid vs PSG kemungkinan tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV.

Duel Lille vs Chelsea, Juventus vs Villarreal dan Manchester United vs Atletico Madrid bisa saja lebih sengit dari 2 big match Liga Champions di atas.

Baca juga: Invasi Rusia ke Ukraina Berdampak ke Final Liga Champion, UEFA Ubah Lokasi Venue Champions League

Dampak invasi Rusia ke Ukraina mulai berdampak. Bahkan babak Final Liga Champions 2021/2022 yang awalnya akan digelar di Stadion Krestovsky, Saint Petersburg resmi bakal dimainkan di Stade de France, Saint-Denis, Perancis pada 28 Mei 2022 waktu Eropa atau 29 Mei 2022 waktu Indonesia.

UEFA mengambil keputusan memindah venue final UCL setelah Rusia melakukan invasi ke Ukraina.

Keputusan UEFA ini adalah langkah berikutnya dari badan sepak bola Eropa tersebut, setelah pada Kamis (24/2/2022) menyatakan "mengutuk keras invasi militer Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina".

"Komite Eksekutif UEFA memutuskan untuk memindahkan final Liga Champions UEFA 2021/22 dari Saint Petersburg ke Stade de France di Saint-Denis. Pertandingan akan dimainkan seperti yang dijadwalkan pada Sabtu 28 Mei pukul 21.00 CET," pernyataan resmi UEFA pada Kamis (25/2/2022).

Dalam 3 tahun terakhir, venue final Liga Champions selalu mengalami perubahan dengan alasan berbeda. Pada UCL 2019/2020, awalnya stadion yang dipilih untuk partai puncak adalah Stadion Olimpiade Ataturk, Turki.

Namun, karena pandemi Covid-19, UEFA mengubah format kompetisi menjadi home tournament di Lisbon sejak babak 8 besar hingga final. Laga puncak yang mempertemukan Bayern Munchen kontra PSG dimainkan di Estadio da Luz, Lisbon.