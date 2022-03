Live Streaming TV Online Liverpool vs Inter Milan di Liga Champion Malam Ini, Siaran Langsung SCTV

Link Live Streaming Liverpool vs Inter Milan via Siaran Langsung SCTV, Live Streaming SCTV & Live Streaming TV Online. Mo Salah Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Liverpool vs Inter Milan di Liga Champions 2021-2022 Rabu (9/3/2022) via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming Champions TV. Mo Salah main.

Siaran Langsung Liga Champions antara Liverpool vs Inter Milan via Live Streaming TV Online ini mulai pukul 03.00 WIB.

Selain Siaran Langsung SCTV, link Live Streaming Liverpool vs Inter Milan bisa diakses via Live Streaming Champions TV. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Mo Salah dan Sadio Mane disiapkan Jurgen Klopp.

Duel Liverpoool vs Inter Milan di Liga Champions dapat diakses via SCTV dan Live Streaming TV Online.

Liverpool punya bekal bagus jelang laga nanti.

Mereka berhasil menuai kemenangan telak 0-2 di leg pertama yang berlangsung di markas Inter.

Untuk itu, mereka hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tiket ke 8 besar. The Reds memang terlihat lebih mendominasi laga leg pertama. Mohamed Salah dan kolega berhasil memegang 54 persen penguasaan bola dan melesakkan 13 tembakan. Kubu tuan rumah sendiri tidak terlalu agresif dan hanya mampu menciptakan 9 tembakan, bahkan tidak ada satu pun di antaranya yang mengarah ke gawang Samir Handanovic.

Hal itu mesti menjadi catatan besar bagi pelatih Simone Inzaghi. Terlebih, kini mereka punya beban yang lebih berat karena harus menang minimal selisih 3 gol untuk bisa lolos ke 8 besar.

Kualitas lini depan Liverpool sudah tidak perlu diragukan lagi. Tidak hanya di ajang domestik Liga Inggris, tetapi juga di UCL.

Dari hanya 7 laga yang dimainkan di UCL, Moh Salah dan kawan-kawan berhasil menjeploskan 19 gol ke gawang lawan.