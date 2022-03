Bank Kalsel Berikan Apresiasi Terhadap Kantor Cabang dan Pegawainya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel senantiasa berupaya mewujudkan komitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, selaras dengan tagline “Setia Melayani, Melaju

Bersama”.

Atas dasar hal tersebut, Bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan ini acapkali melaksanakan program pengembangan bagi para pegawainya untuk meningkatkan kualitas layanan.

Gelaran kali ini, bertajuk “Best Service Quality Tahun 2021” merupakan bentuk apresiasi/penghargaan manajemen kepada Kantor Cabang maupun para Pegawainya yang telah memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat.

Mengambil tempat di Resto Galaxy Hotel Banjarmasin (7/3), kegiatan diikuti oleh Jajaran Direksi Bank Kalsel, Head of Supporting Group, Kepala Divisi, serta Kepala Cabang dan Pegawai yang meraih penghargaan.

Direksi Bank Kalsel memberikan penghargaan Best Service QualityTahun 2021 kepada

Kantor Cabang dan pegawai (Bank Kalsel)

Secara bergantian, Direksi memberikan penghargaan Best Service QualityTahun 2021 kepada Kantor Cabang Marabahan yang berhasil meraih Best Service Quality 1st, disusul Kantor Cabang Pelaihari (Best Service Quality 2nd) dan Kantor Cabang A.Yani (Best Service Quality 3rd).

Setelah itu, pemberian penghargaan Best Service Quality Tahun 2021 kepada Frontliner Kantor Cabang Kandangan untuk Best Service Satpam dan Customer Service, Kantor Cabang Martapura untuk Best Service Teller, Kantor Cabang Amuntai untuk Best Service Pemasar, dan Kantor Cabang Marabahan untuk Best Overall Performance.

Maisarah selaku Pgs. Kepala Bagian Kualitas dan Pelayanan Cabang, Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang yang sekaligus merupakan Ketua Pelaksana gelaran ini, menyampaikan bahwa penghargaan yang diberikan tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan di tahun 2021.

“Penilaian Service Quality dilakukan setiap triwulanan, dengan menggunakan dua metode yakni

metode roleplay dan metode mysteri shopping. Kantor Cabang maupun Pegawai yang meraih penghargaan ini adalah mereka yang unggul dan berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya dari berbagai aspek,” terangnya.

Lebih lanjut dalam sambutannya, Hanawijaya selaku Direktur Utama Bank Kalsel menyampaikan bahwa Bank Kalsel selalu berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan penghargaan ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan motivasi Pegawai untuk selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

“Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada para Petugas Frontliner dan Pemasar terbaik berdasarkan Penilaian internal yang dilakukan oleh Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang. Raihan ini diharapkan dapat menjadi pelecut semangat bagi seluruh Pegawai Bank Kalsel untuk semakin termotivasi memberikan layanan terbaik, sehingga berdampak pada peningkatan bisnis Bank Kalsel kedepannya. Tentunya tidak hanya sampai disini saja, kami senantiasa selalu berbenah untuk menjaga maupun meningkatkan kualitas layanan terbaik kepada nasabah dan masyarakat,” pungkas Hana. (AOL)