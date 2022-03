Intip Rencana Pernikahan Cyndyana Lorens Adik Kriss Hatta Dengan Gulfikar, Was-was Acaranya Gagal

BANJARMASINPOST.CO.ID- Tak lama lagi, Gulfikar Rinjani akan segera mempersunting Cyndyana Lorens, adik kandung Kriss Hatta.

Pramugari kelahiran 1997 ini akan segera menikah

Ia baru saja dilamar sang kekasih bernama Gulfikar Rinjani.

Pertunangan itu digelar pada Kamis, 3 Maret 2022.

Cyndyana Lorens yang setahun ini menjadi mualaf, siap diperistri oleh Gulfikar.

Dalam postingan Instagram-nya, Cyndy menyebut satu kalimat menyentuh yang diucapkan oleh sang calon suami.

His best line so far ..

“Jika dahulu cinta pertamamu menorehkan luka,

izinkan lah aku sebagai cinta terakhirmu

untuk dapat menghadirkan surga” tulis Cyndy di keterangan postingannya.