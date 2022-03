Sambut MotoGP Mandalika, Pasukan Tim Biru Ramaikan Jalanan Kota Surabaya

Komunitas bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika chapter Surabaya menikmati aktivitas berkendara bersama All New R15 Connected series dalam rangka menyambut kemeriahan ajang balap kelas dunia MotoGP seri Mandalika di Indonesia.

BANJARMASINPOST.CO.ID, SURABAYA – Setelah sukses berlangsung di Kota Jakarta, Bandung dan Semarang, kegiatan “bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika” kini mulai memasuki wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kota Pahlawan Surabaya, Sabtu (5/3/2022).

Sama seperti di kota-kota sebelumnya, kegiatan tersebut akan kembali mengajak para bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans untuk menikmati aktivitas berkendara bersama All New R15 Connected series dalam rangka menyambut kemeriahan ajang balap kelas dunia MotoGP seri Mandalika di Indonesia.

Kegiatan touring yang melibatkan konsumen YZF-R15 dan para awak media lokal setempat, akan mengambil rute lintas kota dari Surabaya menuju Pandaan.

Titik keberangkatan dimulai dari Yamaha Land yang berlokasi di pusat kota Surabaya, kemudian mengarah ke berbagai destinasi landmark kota yang terkenal hingga berujung finish di Resto D’Gunungan Garden, Pandaan.

Touring bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika chapter Surabaya mengendarai All New R15 Connected melalap jalur Surabaya menuju Pandaan. (YAMAHA INDONESIA)

Bukan tanpa alasan rute touring kali ini diarahkan menuju daerah Pandaan yang notabene merupakan wilayah dataran tinggi yang banyak menyajikan jalanan menanjak dan tikungan-tikungan tajam.

Pasalnya, para peserta memang sengaja diajak untuk merasakan performa generasi terbaru YZF-R15 secara lebih maksimal dan menantang.

“Kegiatan bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika chapter Surabaya in adalah bentuk apresiasi Yamaha kepada para bLU cRU Rider dan bLU cRU Fans yang ada di wilayah Jawa Timur, sehingga mereka bisa saling terkoneksi dan menjadi bagian dari sejarah dalam menyambut gelaran akbar MotoGP di Indonesia. Selain itu, kegaitan ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasakan impresi berkendara produk terbaru All New R15 Connected series, terutama dalam hal menjajal berbagai fitur superior khas motor sport seperti Quick Shifter, Traction Control System dan juga Dual Channel ABS dalam menaklukan daerah perbukitan Pandaan yang terkenal menantang di kalangan biker Jawa Timur,” ungkap Paulus Paul Himawan W., Chief Yamaha Area Jawa Timur–Nusa Tenggara Timur (NTB).

Jalur Pandaan yang sangat terkenal dengan tanjakan-tanjakannya, dilibas mudah oleh bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika chapter Surabaya, sekaligus sebagai kegiatan untuk menyambut kemeriahan ajang balap kelas dunia MotoGP seri Mandalika di Indonesia. (YAMAHA INDONESIA)

Terbaik di Kelasnya

Berbagai keunggulan All New R15 Connected series yang datang melalui fitur-fitur baru ternyata sukses membuat motor tersebut menjadi yang terbaik di kelasnya.

Hal ini setidaknya dibuktikan oleh Majid (34), peserta bLU cRU Fun Riding Road to Mandalika chapter Surabaya yang menjajal langsung impresi berkendara motor tersebut saat bermobilisasi dari Surabaya menuju Pandaan.