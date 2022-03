Update Kontrak Baru Franck Kessie di Liga Italia Serie A, Nasibnya Kian Jelas di AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - AC Milan dikabarkan mulai menyerah soal kontrak baru Franck Kessie dan memilih mencari tawaran terbaik untuk sang pemain di bursa transfer Liga italia musim panas mendatang.

Bintang AC Milan, Franck Kessie akan meninggalkan Milan dengan status bebas transfer di bursa transfer musim panas dan dia tampaknya sedang dalam perjalanan ke Barcelona.

Seperti dilansir il Corriere dello Sport (via PianetaMilan, Rabu, (9/3/2022), Barcelona berusaha keras untuk mendaratkan Franck Kessie di bursa transfer musim panas.

Dikabarkan Barcelona akan mengadakan pertemuan penting dengan agennya George Atangana untuk menentukan kontraknya dengan Blaugrana yang aktif mulai 1 Juli.

Baca juga: Jadwal Liga Italia Serie A Pekan ke 29, Lawan Mudah AC Milan & Inter Saat Cedera Pemain Bertambah

Baca juga: Raih Posisi Puncak Serie A Pelatih AC Milan Tetap Favoritkan Inter Milan Scudetto

Kessie telah lama memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama AC Milan yang akan berakhir pada 30 Juni.

Dikabarkan bahwa Franck Kessie memutuskan untuk mencari tawaran ekonomi terbaik.

Dia telah menerima tawaran dari Liga Premier tetapi ide untuk bergabung dengan Barcelona telah banyak membuatnya tertarik.

Namun, masih belum ada kesepakatan pasti mengenai angka antara pemain Pantai Gading dan Barcelona.

Barcelona dikabarkan menawari Franck Kessie €6,5 juta bersih per musim plus bonus hingga Juni 2027, sementara permintaan Atangana adalah €8 juta bersih per tahun, ditambah komisi besar setelah penandatanganan.

Dalam beberapa hari ke depan akan ada kontak baru antara Franck Kessie dan Barcelona untuk mencoba segera ditutup.