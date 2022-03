Antrean Pembeli Solar di SPBU Kota Banjarbaru Kalsel Masih Bisa Terkendali

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Situasi dan kondisi SPBU di Kelurahan Sungai Besar RT 011 RW 02, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, nampak lenggang, Kamis (10/3/2022).

Tidak nampak terlihat ada satu pun mobil yang mengantre mengisi bahan bakar solar. Namun untuk pengendara motor maupun mobil yang mengisi bahan bakar pertamax 92 dan pertalite, terlihat ada.

Lantas, apakah stok bahan bakar solar ada atau kosong? Pengawas SPBU, Syaifullah, mengatakan, juga terjadi antrian. Tetapi antreanya masih terkendali dan dapat dikondisikan.

"Sempat antre, tetapi Alhamdulillah masih bisa terkendali. Antrenyapun tidak sampai banyak, hanya sampai halaman depan SPBU dan itupun hanya beberapa mobil roda enam. Sedangkan kendaraan roda 12, jarang masuk ke sini," kata dia saat ditemui.

Dan untuk stok solar, sambungnya, sejak seminggu lalu hingga hari ini masih aman. Namun, dirinya tidak dapat memberikan informasi terkait kapan bahan bakar solar datang.

"Tidak dapat dipastikan, sebab tergantung dari Pertamina datangnya. Biasanya sekali datang bisa 8.000 liter. Yang pasti untuk sekarang stok solar aman," tegasnya.

Untuk harga juga masih sama, solar Rp 5.150 per liter, Pertalite Rp 7. 850 per liter, Pertamax 92 Rp 9.200 per liter, Dexlite Rp 13.250 per liter dan Dex Rp 14. 000 per liter.

Hal serupa juga nampak terlihat di SPBU Guntung Manggis, Kota Banjarbaru. Tidak terlihat ada mobil yang mengantre mengisi solar. Hanya pengendara motor maupun mobil yang mengisi bahan bakar jenis yang lain.

Menurut seorang pengawas yang tidak mau disebutkan namanya, antrean terjadi sekitar pukul 08.00 hingga 10.00 Wita. Setelah itu, selasai.

"Tidak sampai antre banyak. Bagi yang belum kebagian, biasanya dicatat dan esok hari dijadwalkan dapat," ujarnya.

