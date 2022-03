Jadwal Drawing Babak 8 Besar Liga Champions, Bayern, Liverpool, Man City & Real Madrid Lolos

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Drawing Babak 8 Besar Liga Champions 2021/2022 dihelat pada Jumat, 18 Maret 2022, di House of European Football, Swiss. Bayern Munchen, Liverpool, Manchester City, dan Real Madrid lolos ke perempatfinal.

Undian perempatfinal UEFA Champions League (UCL) 2022 atau Liga Champion tersebut digelar tengah hari waktu setempat dan bisa disaksikan melalui Live Streaming UEFA.

Update hasil drawing babak 8 besar Liga Champions, ada 4 tim sudah menyegel tiket 8 besar, yaitu Bayern Munchen, Liverpool, Manchester City, dan Real Madrid.

Die Roten mendepak RB Salzburg, The Reds menyingkirkan Inter Milan, The Citizens menghantam Sporting Lisbon, serta Los Blancos yang mengubur mimpi PSG.

Sedangkan 4 tiket perempatfinal yang masih tersisa bakal diperebutkan dalam laga babak 16 besar UCL 2021/2022 leg 2 lainnya yang akan digelar pada 16-17 Maret 2022, yakni Manchester United vs Atletico Madrid, Ajax vs Benfica, Juventus vs Villarreal, dan Lille vs Chelsea.

Format & Aturan Drawing Babak 8 Besar Liga Champions 2022

Proses drawing 8 besar UCL 2021/2022 pada 18 Maret 2022 mendatang setidaknya akan mengundi 3 hal, yaitu lawan di perempat final, semi final, serta penentuan tim yang berstatus tuan rumah secara administratif.

Langkah tersebut mengacu pada Regulations of UEFA Champions League pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut.

18.02: "Delapan pemenang babak 16 besar memperebutkan perempatfinal. Pasangan perempatfinal ditentukan lewat drawing."

18.03: "Empat pemenang perempat final memperebutkan semifinal. Pasangan semifinal ditentukan lewat drawing."