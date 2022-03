TAK Live SCTV! Line Up & Link Streaming Norwich vs Chelsea di TV Online Liga Inggris Malam Ini

Line Up & Live Streaming Norwich vs Chelsea di Jadwal Liga Inggris via Live Streaming Mola TV tak Siaran Langsung SCTV. Romelu Lukaku Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Line Up & Live Streaming Norwich vs Chelsea di Jadwal Liga Inggris, Jumat (11/3/2022) Tak Siaran Langsung SCTV namun bisa Live Streaming Mola TV. Romelu Lukaku main.

Norwich City sedang berupaya keluar dari zona degradasi klasemen sementara Liga Inggris 2021/2022. Saat ini, mereka masih terdampar di peringkat terbawah dengan mengantongi 17 poin dan masih punya defisit 5 poin dari Everton yang duduk di posisi ke-17 (zona aman).

Oleh karenanya, Norwich City butuh tambahan poin dalam laga kandang melawan Chelsea pekan ini. Namun, laga nanti dipastikan tidak akan berjalan mudah bagi The Canaries mengingat kualitas skuad dan tren positif yang dimiliki The Blues.

Chelsea punya catatan mentereng dalam sejumlah laga terakhir EPL. Romelu Lukaku dan kawan-kawan belum terkalahkan dalam 4 laga beruntun (3 menang, 1 imbang). Torehan itu membuat The Blues bertengger di peringkat ketiga dengan mengantongi 53 poin, selisih 10 angka dari Liverpool yang duduk di posisi runner-up.

Pelatih Dean Smith masih punya banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan bersama Norwich City, baik dari segi serangan maupun pertahanan. Pasalnya, The Canaries sama-sama bermasalah dengan 2 sektor tersebut.

Norwich City baru menceploskan 16 gol dari 27 laga yang dijalani, paling sedikit dibanding tim lain di EPL. Tidak hanya itu, barisan pertahanan mereka juga paling lemah di antara klub lain. Gawang Tim Krul telah kebobolan 58 kali sejauh ini.

Lini pertahanan yang dikomando oleh Grant Hanley kocar-kacir tiap kali tim lawan menyisir dari sisi sayap. Selain itu, mereka juga lemah dalam mencegat umpan-umpan terobosan yang dilancarkan lawannya.