Harga Emas Antam Hari Ini Jumat 11 Maret 2022 Masih Tembus Rp 1 Juta Lebih, Bandingkan Kemarin

Seorang karyawan Butik Emas menunjukkan logam mulia berupa emas antam batangan yang dijual di butik itu. Emas antam kini di angka Rp 1.010.000 per gram.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memasuki akhir pekan kedua Maret 2022, harga emas Antam mengalami kenaikan harga hingga tembus Rp 1 Juta.

Biasanya harga emas di bawah Rp 1 juta, tercatat Jumat 11 Maret 2022 harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tembus di angka Rp 1.010.000 per gram.

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 1.010.000. Harga emas Antam ini tak bergerak dibanding harga pada Kamis (10/3) yang berada di level Rp 1.010.000 per gram.

Dilansir kontan.co.id, sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 917.000 per gram. Harga tersebut juga stagnan dibandingkan dengan harga buyback pada Kamis (10/3) yang ada di Rp 943.000 per gram.

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Jumat (11/3) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 555.000

Harga emas 1 gram: Rp 1.010.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.955.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.825.000

Harga emas 25 gram: Rp 23.862.000

Harga emas 50 gram: Rp 47.645.000

Harga emas 100 gram: Rp 95.212.000

Harga emas 500 gram: Rp 475.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 950.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

Ilustrasi Harga Emas Antam Jumat, 11 Maret 2022 tembus di angka Rp 1.010.000 per gram. (KONTAN/Carolus Agus Waluyo/28/01/2022.)

7 Cara Terbaik Investasi Emas Bagi Pemula, Simak Ulasannya!

Investasi yang paling mudah dipahami adalah emas. Strategi investasi emas ini tergolong bagus untuk tambahan portofolio investasi Anda, terutama di saat pandemi.

Mengutip dari Bankrate, Senin (20/12/2021), banyak orang yang lebih suka berinvestasi emas perhiasan. Namun, bagi investor pemula, bisa mencoba tips investasi emas di bawah ini: