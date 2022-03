Jadwal Siaran Liga Spanyol Pekan Ini, Barcelona vs Osasuna & Mallorca vs Real Madrid

Jadwal Liga Spanyol via Live Streaming Bein Sports, Barcelona vs Osasuna dan Mallorca vs Real Madrid

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Spanyol Pekan ini tayang via Live Streaming Bein Sports dimulai Sabtu (12/3/2022) dan Minggu (13/3/2022). Ada duel Atletico Madrid Vs Cádiz, Barcelona Vs Osasuna dan Mallorca Vs Real Madrid.

Pemuncak Klasemen Liga Spanyol masih nyaman dipegang erat Real Madrid dengan keunggulan poin yang jauh dikejar Sevilla di urutan kedua.

Namun pertarungan memperebutkan zona Liga Champions masih seru antara Barcelona, Atletico Madrid, Real betis bahkan Real Sociedad. Jadwal Liga Spanyol yang tayang via Live Streaming Bein Sports ada di artikel ini, termasuk laga Barcelona vs Osasuna'> Barcelona vs Osasuna dan Mallorca vs Real Madrid.

Laga pembuka Liga Spanyol bakal mempertemukan Atletico Madrid Vs Cádiz, Sabtu (12/3/2022) dinihari atau malam ini.

Atletico Madrid akan mengincar empat kemenangan beruntun di La Liga ketika mereka menjamu Cadiz di Wanda Metropolitano.

Atletico Madrid dapat menghitung diri mereka keluar dari perburuan gelar La Liga, sebagai pemimpin Real Madrid memegang selisih 17 poin atas juara bertahan.

Rojiblancos sekarang berkonsentrasi untuk finis di empat besar, dan performa bagus mereka belakangan ini tentu saja membantu mereka tetap berada di jalur dalam perebutan tempat kualifikasi Liga Champions.

Sejak kekalahan mengejutkan mereka dari Levante yang berada di posisi terbawah, Atletico telah memenangkan tiga pertandingan terakhir mereka berturut-turut melawan Osasuna, Celta Vigo dan Real Betis, dengan Colchoneros mendorong yang terakhir keluar dari empat besar.

Mereka sekarang duduk dua poin di atas Betis dan menyamakan poin dengan Barcelona, ​​yang tetap unggul selisih gol.

Beberapa pertandingan berikutnya sangat penting bagi Diego Simeone, dan kick-off Jumat malam melawan Cadiz akan membantu mendapatkan istirahat ekstra sebelum pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester United.